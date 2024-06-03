TVB御用學生妹童顏泳裝曬青春本錢　區明妙比堅尼玩水SHOW長腿

23歲區明妙（MiuMiu）在2016年加入TVB，童顏外貌成為最強武器，多次演出「年青版XXX」，被封「TVB御用學生妹」及「港版周子瑜」。IG坐擁逾16萬Followers，她都非常識做常派福利，近日又有泳裝短片甚有青春氣息。



區明妙。（葉志明攝）

去年台灣旅行，區明妙（MiuMiu）曬噴血泳衣相。（IG圖片）

自小甚有表演慾的區明妙，曾是家燕藝術學校旗下女團HoneyBees成員之一，2017年曾獲韓國娛樂公司邀請前往當地做練習生，其後加入TVB，出道作是《一屋老友記》，2017年她憑TVB劇《親親我好媽》飾演一名學生而嶄露頭角。，其後陸續參與《七公主》、《星空下的仁醫》、《愛上我的衰神》、《法證先鋒IV》及《黯夜守護者》等，早前在《婚後事》結局周憑飾演陳自瑤的反叛女兒悅悅備受關注。

區明妙雖然仍然半工讀，非全職藝人，但過往演出過的劇集都表現亮眼，飾演問題少女，喊戲有感染力。（《你好，我的大夫》截圖）

區明妙空姐服。（劇集截圖）

區明妙是TVB劇的御用學生妹。（影片截圖）

區明妙在《婚後事》飾演男女主角悅悅的少女版。（影片截圖）

最近區明妙到澳門水上樂園嬉水，上身泳衣配下身牛仔短褲，再加長身網衫，若隱若現的打扮相當性感大晒青春本錢。大玩濕身遊戲曬長腿「前幾日去咗澳門！室內户外都有好多水上設施玩 星環激盪真係超級刺激 玩到唔捨得走啊～ 仲有Heat Wave DJ Party 氣氛好熱鬧 有DJ打碟仲有Tyson Yoshi表演」

區明妙與友人到澳門玩水。（IG：@miumiu__au）

區明妙與友人到澳門玩水。（IG：@miumiu__au）

區明妙與友人到澳門玩水。（IG：@miumiu__au）

區明妙泳裝曬長腿。（IG：@miumiu__au）

區明妙泳裝曬長腿。（IG：@miumiu__au）

區明妙泳裝曬長腿。（IG：@miumiu__au）

區明妙泳裝曬長腿。（IG：@miumiu__au）

區明妙玩得好盡興。（IG：@miumiu__au）

區明妙玩得好盡興。（IG：@miumiu__au）

區明妙玩得好盡興。（IG：@miumiu__au）