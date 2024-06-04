家族榮耀之繼承者｜梁靖琪喊足三個鐘極專業　出色演技獲平反道歉

由佘詩曼、林峯、羅嘉良、許紹雄、羅子溢、梁靖琪、余安安、張鳳妮等主演的無綫（TVB）重頭劇《家族榮耀之繼承者》，自開播以來話題十足，贏得收視同口碑，上周更錄得最高23.2收視，成績耀眼！當中除了一班「老戲骨」演出入木三分令觀眾讚歎外，亦有不少「中堅」演員表現突出，其中最令人意想不到，莫過於飾演「丘芷嵐」（Nana）的梁靖琪Toby，昨晚她與「視帝」級人馬羅嘉良在泳池邊的「父女」戲，虐心演出，感染力十足，不少網民表示感動到喊，亦有網民表示看過今次Toby演出後，為昔日對她的評擊作道歉。

梁靖琪戲中色誘林峯。（劇集截圖）

Toby在劇中飾演性格驕縱的丘家千金大小姐，由起初自我任性，到上周發現自己驚天身世秘密，原來自己並非羅嘉良飾演的「丘守義」親生女後，隨即陷入迷失、瘋癲、終日借酒消愁，Toby完美演繹出角色的性格落差。昨晚播出一集，受身世真相大受打擊的Toby，一臉頹容倚坐泳池邊借酒消愁，爸爸羅嘉良經過見狀，上前關心，Toby由起初的低頭不語，到最後被羅嘉良溫柔安慰道：「你始終都係我嘅乖女。」為之感動，當場痛哭落淚，並攬着羅嘉良，盡顯二人的父女之情，而這幕戲，雖然只有短短數分鐘，但卻非常虐心，Toby亦成功演繹「有口難言」的無奈及痛苦，使觀眾對她角色由恨生憐，一致好評。

昨晚Toby與「視帝」級人馬羅嘉良在泳池邊的「父女」戲，虐心演出，感染力十足。（TVB截圖）

其實自Toby出道以來，因為她是前無綫高層梁家樹女兒身份，一直飽受網民評擊，更有嘲她是成功靠父幹，不過經過「丘芷嵐」一角，Toby演技終備受肯定，不少觀眾大讚她演技大進步，跟「三屆視帝」羅嘉良演對手戲都毫不輸蝕，亦有網民對於昔日的惡意批評表示要向Toby道歉。

經過「丘芷嵐」一角，Toby演技終備受肯定。（TVB截圖）

好感人。（TVB截圖）

而昨日劇集播出後，Toby亦在個人社交平台留言感謝羅嘉良這位「爸爸」，透露這場泳池邊「父女」戲喊足三小時，拍到眼腫，她說：「多謝撈家（指羅嘉良）你呢個Daddy無論眼神表情定對白，完全令我秒速入戲，好鍾意好鍾意呢場戲，由拍攝到而家，再三睇個心都好痛。記得呢場戲拍足三個鐘，我喊足三個鐘，真係喊到對眼腫曬，但一切都係值得嘅！」Toby出文後，不少網民亦留言表示支持，有網民大讚表示：「 就係呢一場戲我都喊咗啊其實，Toby好掂，最鍾意嗰場爬上張枱度話全家人關係亂過亂葬崗，真係重複又重複笑死了」、「這場戲真的很感人」、「 呢場真係好心痛～唔使理D人話靠父幹，努力係會有人見到」。