何太開直播話想生仔被指想繼承450萬：少少錢未夠我老公自己生活

早前因為《東張西望》而爆紅的何伯及何太，上星期於社交平台開直播後，又再次引起網民的熱話，何伯在直播中力數仔女不是，除了仔女外，連孫兒媳婦等人亦對他視而不見。昨日（3日）何太又在社交平台開直播，結果亦再次引熱網民討論。

何伯講到被細女提取的450萬，他聲言會力追到底，更打算到銀行總行示威。(節目截圖)

何太在直播中說到「生仔」的問題，早前她亦表示自己有意與何伯生個小孩：「聽講話上咗40歲之後呢，嗰啲產卵會下降好多好多㗎！所以唔敢期望太過高，即係順其自然。」她說到自己想生一個小孩，有網民留言提議他們去做試管嬰兒。

何太曾在直播中說想與何伯生仔。（抖音）

而早前何伯提到被細女提走的450萬，何太則回應說：「唔需要啦，邊有話特登生個仔出嚟繼承450萬㗎？我哋根本都唔洗繼承呢450萬啦，嗰少少錢都未夠我老公自己生活，自己調理身體啦。你知唔知一個人病低咗係需要好多好多錢嚟醫㗎，三五百萬根本上唔夠醫病囉，我都唔知你哋點解認識咁少嘅！」何太說到其實區區這幾百萬對他們夫妻二人來說並不是什麼，更說何伯從不去公立醫院看病，一定要去私家醫院。

何太話唔洗生個仔出嚟拎返嗰450萬。(抖音截圖)

何太還提到《東張西望》未播出他們事件前，夫妻二人走在街頭上已經有不少人投以羨慕的目光：「你哋個何伯以前好靚仔㗎！」二人在直播中又再次大曬恩愛，又說到何伯像一個「成功嘅老闆」，更替何伯不值：「個袋空晒，真係拜佢細女所賜囉。」何伯亦開口回應：「係囉，唉！」