專訪｜詹仕偉參加選秀追夢甘願花積蓄　堅稱當年羅志祥緋聞沒影響

27歲的詹仕偉（Snoopy）早在2018年時以台灣男團「C.T.O」成員身份出道，但在去年他選擇了退出原本的團體，隻身來到香港參加《全民造星V》的比賽。當時詹仕偉在決賽時以性感的舞風表演了《破風》及《Pump It Up》後，最後在比賽中得到了第9名，原來詹仕偉喜歡在舞台上表演唱歌及跳舞外，他還喜歡一個活動……

詹仕偉（Snoopy）去年隻身來到香港參加《全民造星V》的比賽。(梁碧玲 攝)

詹仕偉最後在比賽中得到了第9名。(梁碧玲 攝)

詹仕偉接受《香港01》專訪時表示其實自己很愛做甜點，但最近又發現自己很愛一個活動就是「賽車」：「最近很喜歡開賽車，卡丁車的那種，是我最近發現的興趣。因為自己的開車技術還不錯嘛，很早之前就考上駕照，但是從來沒有開，最近我才把車練好，然後才去開卡丁車這樣子。」詹仕偉透露自己學會了開車，但有一項是他的弱點，就是停車，他覺得自己這一方面很弱，說自己還要多多練習。

詹仕偉接受《香港01》專訪透露自己最近發現的興趣是「賽車」。(梁碧玲 攝)

詹仕偉被問到他曾經是台灣男團「C.T.O」的成員，在台灣是不是「混不下去」，所以來香港參加比賽，他表示並不是混不下去，還透露當時離開「C.T.O」只是沒有續約：「只是剛好有一個機會讓我去香港參加《全民造星V》，然後才讓我有來香港可能發展的機會。那時候我在想說要不要到香港一個節目辦的比賽這樣子，我朋友問我有沒有興趣要去參加，其實一開始我對比賽滿排斥的，因為比賽會消耗很多身心靈，但是覺得比賽是讓我進步最快的第一方，所以還是下定決心就來香港參加這個《全民造星V》。」

C.T.O 由羅志祥一手打造 ，但出道不久就遇上疫情，之後加上羅志祥嘅負面新聞，令團體半解散。

詹仕偉透露當時離開「C.T.O」只是沒有續約。(梁碧玲 攝)

男團「C.T.O」是台灣天王羅志祥的徒弟，詹仕偉被問到其實當年羅志祥的分手事件對他們的團體有沒有影響，他說：「我覺得沒有關係耶，因為就像我現在沒有跟他有工作上的關係，就是沒有老闆那個關係之外，我們平常還是有互動。」他表示自己在羅志祥開演唱會時還是會送花等，就像好友一樣，只是不再是老闆跟員工般，因為當年是羅志祥帶他進娛樂圈。詹仕偉被問到來香港參加比賽是不是等於放棄了台灣的工作，他表示不是，只是他沒有想到在香港會比賽那麼久，原本他還想兩個月就能回台灣繼續工作，他想不到會一直殺入決賽，這個也是他的意料之外。

詹仕偉說當年羅志祥的緋聞對他們「C.T.O」沒有影響。(梁碧玲 攝)

談到比賽時詹仕偉怎麼去維持生活，大部分人都知道在選秀的過程中，參賽者是沒有收入的，這個時候他怎樣去維持生計？他表示是靠之前工作時儲下來的錢：「很多人也是因為來這個比賽然後辭掉他原本的工作，或者是早上上班，然後晚上練習跳舞這樣子。但我自己有副業，因為我自己是在做一個香薰的品牌，想要把它帶來香港。」他說到副業也沒有在賺錢，他能生活都是因為夢想，靠存款來支持他的夢！

選秀過程中沒有收入，詹仕偉靠什麼來維持生活？(梁碧玲 攝)

詹仕偉自完成《全民造星V》比賽後，可以算是來香港比較頻繁，被問到是否想在香港發展時，他則指不論在香港還是台灣都可以，因為穿梭兩個地方都很快：「我自己會希望可以出一首廣東歌，因為可能我離開團體之後進到比賽後都沒有個人作品，我也希望有自己的作品。」他自言自己的廣東話不太行，但可以增加練習。他透露當時來香港參加比賽時，以為會有一個翻譯或是翻譯機，因為那個時候他還不懂廣東話，最後當然是沒有翻譯這回事，所以他就迫著去學會廣東話，才知道現場的人在說什麼。

詹仕偉自言廣東話不太行。(梁碧玲 攝)

詹仕偉在比賽過後，得到的是什麼？他表示自己得到的是自信：「可能有時候會覺得說自己沒有那麼好，然後看到不同的人，然後再加上不同的導師說的話，或是成員說的話，就讓我覺得會很有自信。」他說到這一次是離開團體作個人發展後首個自己參加的節目，因為之前都有團員陪在身旁，讓他覺得自己的「心靈跟勇氣」兩方面都有所提升。

詹仕偉在比賽過後得到很多的自信，他覺得自己的「心靈跟勇氣」兩方面都有所提升。(梁碧玲 攝)

詹仕偉在比賽中沒有得到很高的名次，只可說是「十強」，但名次對他來說，他覺得不太重要：「前三名對我來說沒有到太重要，因為十強裡的每一個人的特色跟每一個人的優點，但是名額只有三個，然後你也不能去搶，那時候的比賽，我只想做好我自己的表演。」他那個時候只想讓大家看到自己的才藝，把自己學過的都一一展現。

詹仕偉覺得前三名對他來說沒有很重要，他只想好好展現自己的才藝。(梁碧玲 攝)

除了歌手外，詹仕偉最想挑戰自己的就是演戲：「今年我也希望可以有戲劇的作品出來。」對於演戲他到底有多少信心，他則說只有60%，但會繼續努力學習，但如果要他說廣東話的話，他都會盡力去惡補一下。另外，詹仕偉坦言自己不是綜藝咖的料，但來香港後，有很多人都覺得他是「綜藝咖」：「可能我一直講不標準的廣東話，我會的廣東話沒有很多嘛，我想說我就是亂講沒關係，但突然就變得了我個人的特色。」他說身邊的朋友都想看他講廣東話比較多。

詹仕偉坦言自己不是綜藝咖的料。(梁碧玲 攝)

場地提供: Mini central



Makeup : Andy @ MOD Makeup



Hair: Beth @ MOD Makeup

