陳懿德挑戰「脫稿」主持節目巡禮　揚言成就解鎖：腎上腺素飆升

「東張女神」陳懿德（德德）近年有份主持TVB綜藝節目《福祿壽訓練學院》，在節目當中願意不顧形象扮醜角，因此深受觀眾的喜愛，她透露憑着節目更獲得主持的工作機會。上星期德德在《2024 TVB年中節目巡禮》負責擔任大會司儀工作，並且挑戰「脫稿」主持，建立自己獨特的主持風格，現場的觀眾更歡呼聲不斷，拍掌兼大笑！

「東張女神」陳懿德上星期在《2024 TVB年中節目巡禮》負責擔任大會司儀工作。（IG:taktakrachel)

陳懿德挑戰「脫稿」主持。（IG:taktakrachel)

德德出席完活動在IG分享當天一系列的靚相，以及感性寫上：「成就解鎖，脫稿主持，不能NG的節目巡禮，好感恩有呢個機會，可以喺咁大嘅日子代表公司，亦都好感恩可以挑戰呢個不能NG的show。」她繼續指多謝製作組，並表示：「咁大膽搵一個未試過做大騷嘅新手司儀，相信我 support我 一齊做好件事，愛你們，從你哋嘅feedback 我諗你哋都幾滿意嘅，期待下次再合作。」

德德出席完活動在IG分享當天一系列的靚相。（IG:taktakrachel)

另外她透露林盛斌（Bob）有一直在後台鼓勵她，以及得到許多藝人的仗義相助，她直言這次主持令她十分感動。她說：「完成之後大家都舉住手指公，或者走過嚟同我講你做得好好呀，見到我成長好感動，老實講，show前係有小緊張，但更多嘅係期待，好期待企係個台show比大家睇我預備咗咩，好鍾意個種有uncertainties要去面對，個種腎上腺素飆升嘅感覺，好希望今次可以比大家知道陳懿德唔只癲癲德德，亦都有大方嘅一面做司儀。」