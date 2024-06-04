昔日頂流視后素顏街坊裝湊仔行商場疑迷路　屬該區樓后物業買不停

現年50歲的無綫視后蔡少芬與同比她細一年的老公張晉於2008年結婚，兩人育有兩女一子，一家五口生活幸福愉快。蔡少芬和張晉婚後將重心放在家庭，同時繼續發展演藝事業，夫妻倆在內地亦很有人氣，拍戲拍劇演綜藝，接廣告和商演等，在內地撈到風生水起，賺個盤滿缽滿。他們一家年前曾移居上海，進駐面積3500呎的豪宅，生活富貴，至2022年才回流返港居住。有網民去年底就在香港偶遇他們夫妻倆湊仔女到屋苑樓下的公園玩耍放電，與普通街坊無異，昨日（3日）又有網民於元朗新開的商場內偶遇蔡少芬湊仔逛街。

蔡少芬與老公張晉以及三名寶貝仔女。(蔡少芬微博)

點擊睇蔡少芬和張晉湊仔女到公園玩：

該名網民以「元朗Yoho mix開張第一天偶遇明星」為題，於社交網分享了偶遇蔡少芬湊仔逛街的片段，並寫上「偶遇娘娘」留言表示：「昨天yoho mix 新開張，閒去逛逛，人超多，突然看到熟悉的面孔，是蔡少芬和我正面路過，不好意思去打擾，但真人臉真的好小，也好瘦！」片中可見蔡少芬素顏上陣，打扮casual，一身街坊裝現身商場，同行還有她的4歲孻仔張樂兒，母子倆拖着手在逛商場，享受親子時光，十分溫馨。期間蔡少芬不時左顧右盼，還張開口顯得有點不知所措，似在商場迷路，表情相當搞笑，有網民就以皇后帶太子微服出巡來形容他們。

蔡少芬帶細仔行商場被偶遇。(小紅書)

據悉蔡少芬一向愛買樓保值，一向鍾情元朗的她，早於9年前已買入同屋苑一間獨立屋。現時她於香港各區包括九龍站、何文田以及灣仔均持有物業，估計市值近港幣2億。而蔡少芬老公張晉上月就被揭以港幣4,400萬再次購入元朗爾巒巴維拉大道雙號屋4房大宅，趁樓市低迷入市，物業買不停！

蔡少芬帶細仔行商場被偶遇。(小紅書)

蔡少芬帶細仔行商場被偶遇。(小紅書)

蔡少芬帶細仔行商場被偶遇。(小紅書)

蔡少芬帶細仔行商場被偶遇。(小紅書)

蔡少芬素顏街坊look。(小紅書)

蔡少芬素顏街坊look。(小紅書)

蔡少芬素顏街坊look。(小紅書)

蔡少芬素顏街坊look。(小紅書)