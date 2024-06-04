Henry劉憲華自爆冇愛好從不打機食飯只為生存　阿Sa：好可憐

曾是南韓男團Super Junior-M成員之一的劉憲華（Henry）近年專注在內地發展，近日他在主持的內地綜藝節目《青春環遊記》中，竟自爆除了自己音樂外並沒有其他愛好，驚呆在場不少嘉賓，同時網民認為他是屬「淡人」（同屬佛系、躺平意思）特質，情緒上沒有太大波動。

Henry近年專注在內地發展。（微博圖片）

在最新一期節目中，當所有人玩遊戲閒聊時，Henry就表示自己是一個沒有愛好的人，頓時令在場嘉賓感到愕然，似乎覺得不太可能，於是紛紛向他發出詢問，就好像內地男星劉維表示：「那你拉小提琴不是愛好嗎？」Henry就二話不說：「這不是愛好。」其意思是除了音樂之外，對其他東西都不感興趣。

Henry自爆沒有愛好。（微博圖片）

而阿Sa（蔡卓妍）之後亦忍不住發問：「你不會打遊戲？」Henry就表示：「因為我從小爸媽不讓我打遊戲，所以我沒有。（看電影呢？）然後我家也沒電視，（聽歌算愛好嗎？）我絕對不會聽歌，除了我自己寫的歌，（游泳？）我怕水，（吃東西？）吃東西是為了要活。」連續詢問之下，對於得知Henry沒有其他愛好，阿Sa就表示：「好可憐。」而他沒有愛好的行為，被不少網民認為是屬「淡人」特質，對任何事平平淡淡，沒有太大情緒波動，享受平淡生活方式的人。