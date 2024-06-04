東張西望｜容羨媛採訪垃圾屋　竟被退休老師屋主鬧呢樣嘢？

TVB綜藝節目《東張西望》一向都會報道「垃圾屋」、「曱甴屋」及「老鼠屋」的問題，之前他們報道這些單位時，不時會遇到屋主的粗暴對待，有時候會被推倒在地，亦有時會被屋主出手。今日（4日）《東張西望》再次報道垃圾屋單位，今次節目組派出容羨媛採訪垃圾屋屋主，雖然報料人早已告訴節目組，今次的屋主會破口大罵，但最後屋主竟然是以這個方式對待節目組？



TVB綜藝節目《東張西望》一向都會報道「垃圾屋」、「曱甴屋」及「老鼠屋」的問題。(節目截圖)

今次節目組派出容羨媛採訪垃圾屋屋主。(節目截圖)

容羨媛在單位門前測量雜物的堆積高度：「啲垃圾其實有我成個人咁高，係高過我，係冇可能入到呢個單位。」容羨媛亦訪問了屋主的左鄰右里，街坊都表示屋主的儲物行為令人感到困擾，在拍攝途中，屋主突然出現。容羨媛立即上前採訪，屋主表示自己「冇幾多年㗎啦！」，問到屋主為什麼不搬回單位內居住要住在後樓梯，屋主最初都心平氣和地指如果自己能回去就已經回去了，因為附近太多噪音，令屋主「有家歸不得」。

容羨媛在單位門前測量雜物的堆積高度。(節目截圖)

屋主最初都心平氣和，指如果自己能回去就已經回去了。(節目截圖)

容羨媛繼續訪問屋主亦表示希望提供幫助，而屋主只是一而再，再而三的跟她說︰「你接觸到我痛處！」容羨媛問屋主：「如果解決到咪音問題，你可唔可以搬返屋企裡面住呢？」屋主明顯開始帶點不耐煩的說：「如果可以嘅話就可以啦！係唔係啊？我覺得你都問得…我唔敢得罪啊，好幼稚！問得好幼稚！可以入去住我入去住啦！我想請問下係邊位請你哋嚟呢？」雖然今次屋主沒有出手攻擊《東張西望》的主持，但罵人不帶髒字境界又真的是高，原來屋主退休前曾是一位老師。

容羨媛雖然沒有被出手攻擊，但還是被屋主罵「幼稚」。(節目截圖)