墨雨雲間｜吳謹言上演復仇記再創高人氣　引官媒關注發文點評

憑《延禧攻略》爆紅的吳謹言，近日推出復仇古裝劇《墨雨雲間》大受歡迎，演技比起從前有所提升，令觀眾看得相當過癮。而近日網上就曝光了其中拍攝片段，吳謹言似乎拍完後因難釋放情緒而哭泣到不能自拔，需要導演作出攙扶，令不少網民心疼不已。

《墨雨雲間》大受歡迎。（《墨雨雲間》微博圖片）

從曝光的影片可見，身穿白色長衣披頭散髮的吳謹言，因看見自己的救命恩人被虐打而香消玉殞，當下需控制着戲中人物的情緒，而沒有隨即傷心大哭，但當拍完後的一刻，她立即釋放難過的情緒，心情似乎久久未能平伏而呆坐在地上哭到不能自拔，傷心到難以站起來，此時導演卻在身旁一邊作出安慰一邊攙扶着，幫助她慢慢站起來，好讓她平伏心情。

吳謹言拍完後久久未能平伏情緒。（微博圖片）

從劇中似乎沒有走出來的吳謹言，劇中人設特別悽慘，飾演的薛芳菲被設計陷害而死後，想得明白不再自尋短見而想重生，但同時得知救自己的恩人姜梨（楊超越 飾）被責罰虐打而死，所以受到重重打擊下，吳謹言情緒上難免有起伏，最後在完成拍攝後，她徹底崩潰了，所以其全心投入角色中，大家有目共睹其演技大有進步，獲得不少網民激讚。

吳謹言因為楊超越的死而感到難過。（微博圖片）

吳謹言再次人氣急升，劇集無論收視或話題度亦一直高企不下，連官媒都有所關注，更發文作出點評，「人民文娛」評論表示：「真正讓觀眾「爽」的並非一招一式，而是人的成長、美的呈現，以及當代價值的嫁接。」直言劇集故事聚焦在主體意識和個人磨礪之上，從這個立意出發，才能真正講好女性成長故事。