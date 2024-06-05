鄭俊弘辦「天使綜合症慈善演唱會」　何雁詩：讓罕見能被看見

何雁詩（Stephanie）鄭俊弘（Fred）近日受訪時更，首次公開兒子Asher被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」(Angelman Syndrome)，更身體力行舉行慈善演唱會，望公開事件令大眾更關注此罕見病。



何雁詩2022年為鄭俊弘誕下兒子Asher。（IG：@honganc）

何雁詩鄭俊弘輪流陪兒子Asher做物理治療。（IG：@honganc）

何雁詩鄭俊弘兒子Asher 17個月大，暫時仍未會爬行及走路。（IG：@honganc）

何雁詩鄭俊弘兒子Asher有發展遲緩問題。（IG：@honganc）

2022年何雁詩（Stephanie）為鄭俊弘（Fred）誕下兒子Asher，不時在社交網分享家庭樂。Asher眼大大相當可愛，但歲半時揭兒子有發展遲緩問題，及後更被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」(Angelman Syndrome)。何雁詩宣布7月初將在戲曲中心舉行慈善演唱會，蘇永康、方力申、JW王灝兒、小肥、RegenC. 以及 Johnny Yim都會參與演出。

何雁詩鄭俊弘兒子Asher被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」(Angelman Syndrome)。（IG：@honganc）

何雁詩鄭俊弘兒子Asher被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」(Angelman Syndrome)。（IG：@honganc）

何雁詩留言：「知道Asher患上天使綜合症之後，我們認識了許多本地的天使家庭。才了解到目前在香港，大概只有60個確診案例，和很多其他罕見病患者一樣，社會關注度相對較少。作為父母、作為演藝工作者，我們希望能出一分力，讓社會大眾加深對天使綜合症的認識，所以我們希望籌備一個慈善演唱會，透過音樂去呈現罕見病家庭的故事，令大家更加了解天使綜合症之餘，亦對不同界別人士更為體諒。」