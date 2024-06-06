黎芷珊入行40年被斥訪問技巧零分　為討好楊千嬅許志安問題唔入肉

黎芷珊2012年於萬千星輝頒獎典禮憑節目《最佳男主角》奪得「最佳節目主持」獎，如今已是星級主持的她，近日主持一連8集清談節目《芷珊約您》，約到拿、張敬軒、草蜢、王嘉爾、許志安、陳慧琳以及楊千嬅做嘉賓。惟近日有觀眾不滿黎芷珊訪問令人失望，指訪問似乎只為討好嘉賓？

許志安、黎芷珊

黎芷珊訪問許志安期間，不免得提到轟動全城的「安心事件」，許志安回答道：「呢個傷疤會跟住我一世，成為提示我做人嘅方向。」然而未知是否保持兩人友誼，黎芷珊點到即止，未有再深入探問，導致有網民稱黎芷珊訪問「唔入肉」。

黎芷珊被指訪問楊千嬅令對方惹人討厭。（TVB節目截圖）

此外，楊千嬅在節目中亦首次剖白被Fans唾棄，怎料出街後有觀眾指更討厭楊千嬅，並指黎芷珊所有問題僅為方便受訪者「讀稿」，以及討好嘉賓，訪問技巧如同「搵紙刀鋸牛扒」。有網民失望斥：「「你想觀眾點樣？睇你phonebook（電話簿）有幾星級？不要這樣啊，不要學人成為令觀眾失望的人啊。」

另外，有網民亦指製作團隊刻意放大楊千嬅喊得肉酸畫面，試圖以《東張西望》「何伯何太」浮誇畫面吸引觀眾，並非充實内容；而黎芷珊每集結尾固定「畀一個小秘密我」環節中，嘉賓分享的秘密更被是太「小」，觀眾對該秘密毫無興趣。

許志安接受黎芷珊訪問被指「唔入肉」。（TVB節目截圖）