動物森友島｜陳國麟熱情打招呼下體失守都唔知　黃嘉雯反應笑爆嘴

TVB Plus（82台）全新旅遊節目《動物森友島》，由黃嘉雯（Carmaney）、陳國麟（Doniven）、劉展霆（Eden）和旅遊達人陳韻行（Kanya）擔任主持，他們分別去了日本和巴哈馬，尋找被各種動物盤踞的特色「動物森友島」，例如「豬島」、「貓島」和「兔仔島」等，一眾主持齊齊近距離親親小動物！

Doniven浸溫泉一時忘形搞到下體失守？！

搞到Carmaney忍唔住笑到傻咗，仲做咗一個好出人意表嘅動作！

（左）Carmaney同Doniven出發到日本有「兔仔之島」之稱嘅大久野島。

船程15分鐘就到，船上仲有好多「溫提」添架。

一落船就見到好多兔仔！

一落船就見到好多兔仔！

繼首兩集到加勒比海勇闖豬島、鯊魚島、蜥蜴島，今（6日）、明（7日）兩晚播出的第三和第四集將返回亞洲，黃嘉雯和陳國麟第一站帶大家到日本瀨戶內海，探索有「兔仔之島」之稱的大久野島，近距離與野生小兔接觸；島上最高峰擁有1200隻野生小兔，目前僅剩下約4至500隻。從忠海港乘船到大久野島只需15分鐘，船上貼有不少注意事項「溫提」遊客，包括「不要追趕及抱起小兔」，甚至「不可以島上遺棄寵物兔」等。

島上有遊樂設施，透過「兔耳集音器」可感受兔仔超強聆聽能力！

島上有遊樂設施，透過「兔耳集音器」可感受兔仔超強聆聽能力！

島上有遊樂設施，透過「兔耳集音器」可感受兔仔超強聆聽能力！

兩人揸住電動車環島遊。

兩人揸住電動車環島遊。

兩人揸住電動車環島遊。

落船後，黃嘉雯和陳國麟即跳上預早在網上租借的電動車出發環島遊，大久野島面積不大，環島一周約長4.8公里及需時一小時；電動車附有電子地圖、為遊客提供導航。兩人期間見到兔仔遊樂設施、即化身大細路試玩，當中的「兔耳集音器」模仿兔子超靈敏聆聽能力。

沿途可以一覽毒物儲存室古蹟。

仲有資料館展示當時大久野島作為毒氣製造島嘅歷史。

仲有資料館展示當時大久野島作為毒氣製造島嘅歷史。

仲有資料館展示當時大久野島作為毒氣製造島嘅歷史。

Carmaney

Doniven淨係用條小毛巾遮住重要部位浸溫泉。

黃嘉雯分享玩後感：「兔仔可以聽到非常細小嘅聲音，低過3分貝都聽到！」二人又分頭「開箱」島上唯一酒店設施，期間陳國麟僅以小毛巾遮蔽重要部位浸溫泉、見到外面「四出尋兔」的黃嘉雯即忘形興奮揮手，惟磨砂玻璃卻令陳國麟下體失守……到底黃嘉雯見到這個震撼畫面會有何反應？

Doniven淨係用條小毛巾遮住重要部位浸溫泉。

Doniven淨係用條小毛巾遮住重要部位浸溫泉。

Doniven淨係用條小毛巾遮住重要部位浸溫泉。

Carmaney喺外面尋找兔仔蹤影。

Carmaney喺外面尋找兔仔蹤影。

（圖30）Doniven對住窗外嘅Carmaney（圖31）熱情打招呼，連自己下體失咗守都懵然不知！

（圖30）Doniven對住窗外嘅Carmaney（圖31）熱情打招呼，連自己下體失咗守都懵然不知！

兩位主持還到訪了日本近年流行的動物小店，與狐獴、矇眼貂、蜜袋鼯等動物近距離接觸；陳國麟與頑皮又熱情的蜜袋鼯互動時更發生小插曲，令陳國麟失聲尖叫！究竟發生了甚麼事？最後兩位主持分享旅程感受，二人互指對方是自己在公司藝人圈好友，黃嘉雯更直言把陳國麟當作女生般看待：「我一直當你係一個女仔，好姊妹、好姐姐！」

二人仲體驗Glamping BBQ，點知燒到燶晒！

二人仲體驗Glamping BBQ，點知燒到燶晒！

二人仲體驗Glamping BBQ，點知燒到燶晒！

二人仲體驗Glamping BBQ，點知燒到燶晒！

好彩仲有酒店自助餐。

入夜後兔仔特別活躍，仲跳上Carmaney身上，勁熱情！

值得一提，大久野島是二戰時期日軍毒氣製造基地，毒物儲存室古蹟保留至今；由於毒氣需要秘密進行研究，當時大久野島並沒有標示在地圖上，曾經是一所「消失的小島」。

入夜後兔仔特別活躍，仲跳上Carmaney身上，勁熱情！

二人登上小島最高點，個景靚到呢！

另外仲去咗動物小店同狐獴、矇眼貂、蜜袋鼯等動物近距離接觸！

另外仲去咗動物小店同狐獴、矇眼貂、蜜袋鼯等動物近距離接觸！

另外仲去咗動物小店同狐獴、矇眼貂、蜜袋鼯等動物近距離接觸！