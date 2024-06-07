馬國明蕭正楠佛山被捕獲勁友善　工作人員卻阻擋拍攝結局大翻轉

馬國明、蕭正楠、陳煒及劉佩玥等，正在佛山拍攝新劇《巨塔之后》，日前劇組拉隊到當地一家高級酒樓飲茶。由於在大灣區地區，TVB仍有不少擁躉，所以當見到一眾演員現身時，即引起小騷動，可見眾人在當地人氣非常高。

《巨塔之后》是無綫與優酷合作製作的醫療題材電視劇。（小紅書）

劇組現正在佛山展開拍攝。（小紅書）

當日，一眾演員包括馬國明、蕭正楠、陳煒、劉佩玥及謝雪心等用膳後離開食肆，隨即引起店內食客注意，而大家守秩序，只是叫出喜歡藝員的名字，沒有任何瘋狂行為，馬國明、蕭正楠亦露出笑容揮手回應。網民都驚嘆二人好似吃了防腐劑不會老一樣，大讚：「他兩個不會老的嗎」、「媽呀 都好靚仔啊啊啊啊啊！」、「馬明這歲數真的看不出來」、「馬明好nice，會主動揮手打招呼。」、「馬國明狀態不錯，50歲了這狀態不錯了。」

眾演員用膳後離開，從片段可見他們非常受歡迎。（小紅書）

蕭正楠和馬國明友善向大家揮手打招呼。（小紅書）

還有陳煒。（小紅書）

劉佩玥。（小紅書）

同時，就在大家都坐定定拍照的時候，竟有兩名男工作人員非常緊張地上前阻擋一名女食客拍照，並疑要強制她刪除照片，這幕引起網民熱議：「黃衣服想拍照被制止了嗎？」、「是要強制刪照片嗎？」、「聽到那個白衣男叫她刪了」、「連口罩都唔戴又唔俾人影相，有點理解唔到」、「扮大牌？」。

有兩名男工作人員非常緊張地上前阻擋一名女食客（黃衫）拍照。（小紅書）

並疑要強制她刪除照片。（小紅書）

這幕引起網民熱議。（小紅書）

這幕引起網民熱議。（小紅書）

之後博主將現場情況公開，指：「其實她已經拍了好久了，明星去廁所她也蹲，還各種偷拍，有點過頭那種，人家才阻止的」。其他網民知道真相後，即表示：「難怪，我以為路過都不俾影」，又建議博主：「你不然說明置頂一下吧 評論區都誤會了」。

博主透露現場情況，讓大家了解事件。（小紅書）

博主透露現場情況，讓大家了解事件。（小紅書）