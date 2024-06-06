港隊重劍女將為無綫擔任奧運評述 被指撞樣姚焯菲相似度達95%
香港劍擊隊盛產靚女，最為人熟知的一定是有「翻版林志玲」之稱的劍擊一姐江旻憓，以及被稱為「陽光女神」的朱嘉望。近日，網民發現原來還有另一張明星臉，她就是29歲、港隊重劍主力之一的連翊希（Coco）。
無緣巴黎奧運的連翊希，今屆會以專業評述團成員身分，為無綫擔任劍擊賽事評述，她接受訪問時表示：「坦白說是有少少不習慣，亦都有少少緊張，我是第一次當評述，希望自己有好的表現，現時已經開始做功課了，希望大家看完我的評述後，能更加了解劍擊，尤其是重劍。」而訪問片播出後，連翊希的顏值隨即引起網民注意，皆因她無論面型、神態、髮型，甚至笑容都跟聲夢人氣小花姚焯菲 （Chantel）一樣甜美，相似度達百分之九十五，十足失散姊妹，難怪有網民笑問兩人是否有親戚關係。
從連翊希社交網可見她是一個陽光系女仔，除了穿上劍擊服裝的訓練和比賽相外，也有不少泳裝照，以及非常喜歡玩水上活動。她私下亦多以素顏示人，皮膚好，膚色又夠健康，不少網民大讚又pure又ture。
連翊希於2014年曾代表香港參加南韓仁川舉行的亞運會劍擊比賽，與楊翠玲、江旻憓和朱嘉望合作贏得女子重劍團體賽銅牌；翌年，連翊希又在亞洲錦標賽（23歲以下）贏得女子個人重劍金牌；到2017年，大學畢業後的連翊希放棄成為專業園景建築師，轉為全職運動員。她在訪問中曾表示決定當全職運動員時，也曾被家人質疑過：「他們以前也會取笑我在團體賽靠隊友才有獎牌，奪金後證明了自己和別人看。父母也終於明白我不是玩玩而已，他們曾以為我放學後不是練習而是去玩才夜歸，現在知道我對劍擊是認真的。」
在2021年的東京奧運會中，連翊希出戰女子重劍個人賽64強，以11:15不敵新加坡選手Rahman Abdul，無緣晉級。其後與江旻憓﹑佘繕妡及朱嘉望在女子重劍團體賽中不敵中國隊，最終以第七名完成比賽。