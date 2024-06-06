王一博演男主輸男配未能入圍「白玉蘭」角逐視帝　粉絲勁嬲抱不平

內地年度電視界盛事「白玉蘭獎」近日公布入圍名單，豈料在劇集《追風者》中擔任男主角的王一博未能入圍視帝，反之男配角王陽卻入圍最佳男主角，因而令不少粉絲相當不滿，為王一博抱不平。

《追風者》是一部諜戰題材電視劇 。（《追風者》微博圖片）

第29屆白玉蘭獎近日公布多項入圍名單，其中在「最佳男主角獎」中被發現，擔任男主角出演《追風者》的王一博竟未能入選，反之同劇的男配角王陽獲得提名，因而令不少王一博的粉絲不滿，向劇組投訴明明王一博才是男主角，不明白男配角為何可以競選「最佳男主角」，質疑劇組在報獎時暪天過海改為雙男主角，用男配角搶男主角資源，甚至有粉絲向王陽喊話：「就問一句，你報名男主和王一博說了嗎？說話！」紛紛為王一博抱不平。

王一博未能入圍視帝。（《追風者》微博圖片）

不少粉絲為王一博抱不平。（微博圖片）

而眼見「白玉蘭獎」一事引起不少爭議，劇組亦隨即發文說明一切表示：「我們尊重並珍惜每一位演員的出色表現，因此在白玉蘭獎提報細則允許的前提下，為每位主演都做了提報以爭取榮譽，報獎情況未同步主創和演員，期待未來我們與同行一起創作更多更好的作品回饋大家。」貼文一出即湧入不少留言，但劇組開啟了「評論精選」的功能，沒有經過審核是不會公開的，所以留言底下看不到任何評論。

不少粉絲為王一博抱不平，他亦有發貼文表示：「《追風者》能被大家認可，離不開劇組所有主創和工作人員的努力與付出。大家彼此理解，相互支持，魏若來（劇中角色）的成長也不僅僅是一個人的成長，感謝觀眾，作為演員，我將繼續傾盡全力，專注於每一個角色與作品。」

王陽入圍「最佳男主角」。（《追風者》微博圖片）

而同劇的王陽之後亦在個人微博發文表示：「我踏實拍戲，行勝於言。」似乎充滿無奈。但引來不少網民力撐他，認為報名獎項是劇組作主，根本不關他事，而且最終能否入圍亦是「白玉蘭獎」評委的決定，直言有好的演技大家是有目共睹的。