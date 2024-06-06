陳偉霆傳接新劇為趙露思作配　粉絲不滿嬲到脫粉：挺失望的

內地人氣小花趙露思最近盛傳將與陳偉霆（William)合作拍攝新劇《許我耀眼》，豈料還未等到劇集官宣，兩方粉絲已就排位問題爭吵不停，在網上掀起不少爭議。

趙露思﹑陳偉霆傳合作新劇《許我耀眼》。（趙露思微博圖片﹑陳偉霆微博圖片）

近年趙露思在戲劇圈成功跑出，成眾多位小花中最耀眼奪目一位，人氣高企備受關注。而劇集資源豐富的她最近就傳出將與陳偉霆合作新劇《許我耀眼》，指出在排位上以女方優先，令到男方粉絲甚為不滿，甚至引起雙方粉絲罵戰。

趙露思近年人氣高企。（趙露思微博圖片）

網民留言。（微博圖片）

趙露思粉絲表示陳偉霆劇集收視不佳。（微博圖片）

官方還未正式官宣，雙方粉絲已就排位問題爭論不休。趙露思的粉絲認為陳偉霆年紀大，而且早幾年主演的劇集收視不佳，現在根本需搭配人氣小花挽救事業，而陳偉霆的粉絲就批評趙露思是普女（臉蛋不出眾的女生），更直言其是：「綠茶的不得了。不要接。」、「配上這個女主就是大爛。」等，雙方咬着不放。

陳偉霆粉絲攻擊趙露思。（微博圖片）

網民留言。（微博圖片）

事實上，有網民發現從《許我耀眼》的故事內容而看，一切是以女主角許妍的角度出發，這部劇根本是大女主題材，趙露思明顯是第一排位。然而，在粉絲不希望陳偉霆接下該劇時，沒想到陳偉霆對接方悉出消息指出6月10日有新劇開機，望粉絲出席支持，雖然隻字未提是那一部劇，但引來不少猜測是《許我耀眼》，因而令到有粉絲不滿，不明白為何要降級為小花作配，甚至引起退粉，有粉絲表示：「飽，你是缺錢了嗎？」、「告辭了，再見。」、「這次挺失望的，十年了，我想休息一下。」等，更勸他現在拒絕接演還來得及。