魏嘉瑩巡迴演唱會北京站座無虛席　演唱新歌感染力爆棚動聽又走心

台灣歌手魏嘉瑩（小魏）日前於北京舉行的《緩緩，時光從不溫柔》巡迴演唱會已圓滿完成，全場座無虛席。魏嘉瑩曾經在北京開過個唱，但此次 2024 年全新巡唱開票即告售罄，讓魏嘉瑩直呼「意想不到」，她表示：「今年才剛在北京開過個唱，但感覺像過了很久，像是去年發生的事。在開票前也不知道能不能把場子塞滿，沒想到來了這麼多人，謝謝你們來到這裡聽我唱歌！」

台灣歌手魏嘉瑩（小魏）日前於北京舉行的《緩緩，時光從不溫柔》巡迴演唱會已圓滿完成，全場座無虛席。

魏嘉瑩在整場演唱會也和她的樂隊 Arrow Band 一起為現場歌迷們傾情演繹了《小我時代》、《不完美不後悔》、《航海家》和《石之心》等多首不同曲風不同感動度的歌曲，讓大家不止再一次領略到她的創作實力，更真實感受到她為是次北京巡迴演唱會的用心安排。為回饋粉絲的熱情，魏嘉瑩在演出當晚特意演唱了還未發行的全新單曲《時光從不溫柔》，動聽的旋律和走心的歌詞感染力爆棚，成為全場最大驚喜。

魏嘉瑩在整場演唱會也和她的樂隊 Arrow Band 一起為現場歌迷們傾情演繹了《小我時代》、《不完美不後悔》、《航海家》和《石之心》等多首不同曲風不同感動度的歌曲。

魏嘉瑩和她的Arrow Band以一曲《小我時代》燃炸登場，熱血的歌詞配上魏嘉瑩動情的演唱，與現場熱情滿溢的氣氛遙相呼應，粉絲們尖叫連連，小魏接著帶來數首不同曲風的歌曲，有嗨到爆的《藍色眼睛》和《是什麼奪走太陽》，也有極具治癒力的《不完美不後悔》和《花香》，有大氣磅礡充滿故事感和宿命感的《石之心》和《血與酒》，也有輕快可愛曲風的《東東路》和《SHA LALA 蝦啦啦》，更有演唱會同名主題曲《緩緩》。作為一名唱作歌手，魏嘉瑩此次個唱選曲極其用心，除演唱《倔強》致敬前輩五月天以外，其他全部作品均是她自己原創，且每首歌幾乎都能引發全場大合唱，可見其實力不容小覷。

熱血的歌詞配上魏嘉瑩動情的演唱，與現場熱情滿溢的氣氛遙相呼應，粉絲們尖叫連連。

面對北京的台下歌迷，一向喜歡搞怪的魏嘉瑩站在舞台上，也袒露出內心感性的一面。在演唱《不完美不後悔》前，她會告訴大家「沒有人真的想讓自己受傷，對自己、對別人寬容一點」，演唱《航海家》，她代替大家解讀出身在異地打拼的我們對家的渴望，她說，「我們在異地，一半的瀟灑，一半的牽掛，無論過得好壞都想家，希望《航海家》可以成為你的家」。而回顧自己當街頭藝人的經歷，她自言通過與小女孩聊夢想，創作出《他從不掙扎》，只為告訴大家「不要怕把夢想說出來，有夢想就很了不起」。

魏嘉瑩回顧自己當街頭藝人的經歷。

此外，貼心的魏嘉瑩還在現場特意讓燈光師把燈打亮，只為提醒、指揮大家不要太擁擠，高低錯落站位以方便所有到場歌迷都能夠好好享受這個動聽的夜晚。而後同為「BOOM！怪物星人」組合的隊友琳誼 Ring也登台助陣，二人合體合唱《我不在意你曾經吻過誰》，動情互動引得全場歌迷尖叫聲不斷。