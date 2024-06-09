專訪｜葉子楣被男友偷聽講電話 男方以為女方出軌嬲到離家出走

葉子楣26歲時候認識醫生男友呂鍚照，之後呂醫生希望女友息影，一向重情的葉子楣，即使當年已拍《霞姐傳奇》，開始由性感女星轉營進入另一個階梯，但男友一句話，即刻淡出娛樂圈。

之後葉子楣與男友同居26年，由於男友太愛她，在拍拖初期太緊張，在家全屋安裝偷聽器 ，有次更偷聽到她與朋友閒談，誤以為女方去馬來西亞識靚仔，之後更離家出走 ，但事後跪求葉子楣原諒，葉子楣回想起這件往事亦會心微笑，雖然男友行為極端但明白是因為太愛她的關係。

可惜2018年11月，男友一次去日本公幹，突然心臟病發離世，葉子楣非常記得當日送男友出門的最後一面，她說：「我記得嗰日送佢出門，同佢講拜拜，有時拜拜真係再見唔到⋯⋯」

57歲葉子楣淡出娛樂多年，最近開始活躍起來，對拍戲拍劇持開放態度。

19歲入亞視藝訓班

葉子楣原名葉蘇群，她在入行前已改名，因為迷信去看八字，風水師指她名字欠水欠木，所以用子楣代替，當年十九歲因為無綫停辦藝訓班，剛好亞視舉辦，葉子楣表示當時貪玩心態就報讀亞視藝員訓練班，結果被取錄，正式加入娛樂圈。 簽約亞視三年，期間拍了一輯泳衣照，剛好被當時嘉禾集團前任董事會副主席鄒定歐看中，葉子楣說：「佢問我有冇興趣拍電影？咁當然有啦，但當時我同亞視仲有大約一年約，我叫佢等我，佢話好呀。」結果一年之後葉子楣離開亞視加入嘉禾。

葉子楣在亞視訓練班學了不少表演上的技巧，有學戲，唱歌及司儀課上，但沒有人工。（亞洲電視截圖）

拍《情聖》請星爺食檸檬

進入嘉禾之後葉子楣記得第一套電影是《神勇飛虎霸王花》，這部電影一共拍了九個月，她說：「當時片酬以每部電影計，唔係而家一組計，簽咗就用盡你，我記得拍咗九個月，嗰陣好辛苦，又去石崗軍營，又要出去拍船，嘩，直頭見到架船都驚」

進入嘉禾後拍了不少作品，先後同周星馳、梁朝偉合作，葉子楣難忘與星爺拍戲，很多場攪笑場口都是沒劇本即興創作。「拍佢啲戲好得意㗎，冇劇本嘅，去到現場度，度唔到『今日收工喇』無壓力㗎，嗰場接吻戲都係臨時度，啲人話佢好惡？係咩？唔係喎，拍完之後，佢收工仲撩我去街，我唔理佢啫。」

葉子楣與星爺在《情聖》合作，戲中不少攪笑情節，原來是星爺在現場即時創作。

波霸奶茶由葉子楣帶起？

葉子楣拍了不少三級片，當時更有波霸稱號，她坦言當時覺得這個稱號很肉酸不太接受，「自己亦不敢當叫波霸，好多女人身材都好過我，不過後來當係一個綽號囉，由唔接受到唯有接受」，而波霸這名字，令葉子楣紅到去台灣，當年曾因去台灣發展，而推了黃百鳴一部電影，但當時葉子楣在台灣開了過百場工地騷，「台灣人好熱情，佢哋有啲帶埋一家大細嚟睇我，仲記得有次係飛機上撞到鄧麗君姐姐，佢同我講『台灣歡迎妳呀』，我好開心。（有人話波霸奶茶因為你個綽號而改？）係呀，嗰陣有人以為我開，梗係唔係啦，朋友仲問我做乜唔註冊？」

永不露三點原因

雖然葉子楣多年來是性感女神，亦有不少三級片代表作，但堅守三點不露，她表示多次被天價利誘亦不為所動，「我係唔會露點嘅，因為當年嘉禾叫我拍三級片，我簽咗係唔會露點，（係咪都有天價利誘妳？）有，不過我唔會，因為當時自己都好多戲拍，所以亦從來無需要，同埋我覺得無咗個神秘感」

葉子楣當年拍《玉蒲團之偷情寶鑑》，臨時加插啜腳趾劇情。

拍三級片要啜腳趾感到難受

葉子楣雖不露點但拍三級片亦不容易，很多情節都是現場臨時加插，「其實的動作場面好難，又要啜腳趾啦，又要玩毛筆啦，而家睇返真係唔係太好受，（劇本入面冇？臨時加？）係呀，去到先知，唯有照去囉。（仲有一套《跛豪》，入面鄭則仕要拍妳個胸)其實如果唔係而家翻睇或者多人講，我真係唔記得咗，（有個大側身畫面，差點露點）你放心一定唔會，因為我黐哂膠紙，當年我屋企好多乳貼。」

葉子楣形象性感但反而追求者非常少。

葉子楣息影多年，但性感形象深入民心，可能大家會覺得追求者眾，但原來少之又少，「就係好多人以為我好多人追，所以嗰個唔敢追」直到她遇到醫生男友呂鍚照，葉子楣覺得這個男人很特別，不是平時口花花那種，對著她不多說話，但二人談得投契，慢慢就走在一起。

呂鍚照、葉子楣相愛26年，息影期間亦被拍得二人拍拖行街。（視覺中國）

與26歲性感女神拍拖，當然有一定壓力，呂鍚照當時亦愛得太著迷，與葉子楣同居初期，竟然全屋裝上偷聽器，每日返到診所就會開著偷聽器，聽下女友會同那些人通電話，葉子楣說：「試過有次我同簡慧真傾電話，佢話叫我去馬來西亞，介紹啲靚仔俾我識，我話「好喇」，其實女人之間講笑啫，點知男友真係當真，嗰晚返屋企就開始黑哂面。」

男友離家出走兩日致電葉子楣

那天之後二人開始冷戰，之後葉子楣不以為意繼續同簡慧真聊天，更表示「見到佢（男友）就憎」，當日葉子楣外出再回家，竟然發現男友已經「執乾淨」間屋搬走，「返到嚟屋企，成間屋清哂，佢連嗰啲冇用嘅録音帶都攞走埋。」當時仍然不知道男友裝偷聽器的她，心中充滿問號，葉子楣胞姊建議她到診所樓下等，看他是否有別的女人？但葉子楣拒絕，「如果一個男人搬嘢搬到咁走，佢一定係計劃好耐，呢啲男人無再追」

但男友離家出走兩日後就打電話給葉子楣表示想回家，葉子楣說：「我問佢做乜離家出走？『佢話聽到妳話要去大馬識靚仔，又話見到我就憎，我咪走囉』，我話咁你而家打俾我？佢話無咗妳兩日好唔慣，後尾佢先同我講裝咗偷聽器。」

葉子楣26歲同呂鍚照拍拖，之後為男友淡出娛樂圈。

葉子楣初時亦不肯原諒男友，但男友到她家，跪在門口要求原諒，她最終心軟，「當時我諗因為佢都唔係因為有第二個女人，但我真係叫佢唔好再裝偷聽器喇，真係好得人驚呀」

男友呂鍚照心臟病突然離世

這件之後葉子楣與男友關係愈來愈穩定，不過2018年因突發性心臟病離世，令葉子楣大受打擊，當日男友要到日本公幹，如常送他出門口，更和他說再見，葉子楣說：「佢到步之後都有同我報平安，我哋有個習慣，早晚都會問好，咁到夜晚搵佢，佢無回覆，心諗可能有啲應酬啦，但都第日朝早再搵佢，佢都冇反應，之後就已經覺得唔尋常。」當日男友的親人來到葉子楣家，告訴她不幸的消息。

陪伴自己26年的伴侶突然離世，葉子楣傷心程度可想而知，令她可以渡過困境的反而是運動，她說：「好彩有運動幫我，咁當時我住淺水灣，咁傳媒都知我放狗，跑步係得嗰條路，當時唔想其他人知啦，我都搬離咗，之後到佢身後事無乜人知情況下處理咗」