萌探2024｜吳鎮宇扮哪吒又被噴水極狼狽　嚴肅形象消失：賺零花錢

現年62歲的吳鎮宇向來給人一種冷酷又嚴肅的感覺，沒想到他竟參加綜藝節目《萌探2024》錄製。而在剛播出最新一期節目中，他竟然大玩Cosplay扮哪吒，又遭到其他人輪番水槍攻擊，整個人顯得狼狽，令不少網民都直言為了賺錢果真不容易。

吳鎮宇Cosplay。（《萌探2024》微博圖片）

在最新一期節目中，因應主題所有嘉賓均Cosplay上陣，而吳鎮宇就扮哪吒，身穿印有火焰圖案的服裝，頭綁丸子髮型，戴上墨鏡，左右手均持着法器，站在高台上表演，大聲唱鄭伊健經典金曲《友情歲月》，相當搞笑。

在台上唱歌。（微博圖片）

另外，在玩遊戲的過程中，他慘遭其他人人復仇，被輪番水槍攻擊，黃子韜及那英已準備就緒，手持長水槍報仇，雖然他有使用東西遮蓋，但仍難逃被噴射，他緊張地表示：「黃子韜你為什麼那麼急了。」畫面令人哭笑不得。

遭他人報復。（微博圖片）

被輪番水槍攻擊。（微博圖片）

吳鎮宇在節目中活潑十足，又肯Cosplay又被懲罰，令網民對他刮目相看，與平時冷酷形象相差太遠，令大家覺覺得他為了賺錢的確不容易，大家留言表示：「為了錢」、「掙錢這麼不容易」、「零花錢不好賺了」等，直言他下次可能不敢再參加這種節目。其實，他早前接受訪問時，不畏言確是為了錢而參加節目，他表示：「就過來賺點零花錢，快點準時給工資。」