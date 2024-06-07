家族榮耀之繼承者｜羅子溢赤裸肉搏梁諾妍　遊艇纏綿被王敏奕撞破

無綫（TVB）劇集《家族榮耀之繼承者》中，羅子溢（飾 丘智斌）、王敏奕（飾 馬曉靈）和梁諾妍（飾 Gigi）之間的三角戀關係終於告一段落。第19集講到，王敏奕與羅子溢相約買了蛋糕一齊食飯慶生，但等了很久羅子溢都沒有出現。



第19集講到，王敏奕與羅子溢相約買了蛋糕一齊食飯慶生，但等了很久羅子溢都沒有出現。（《家族榮耀之繼承者》截圖）

第19集講到，王敏奕與羅子溢相約買了蛋糕一齊食飯慶生，但等了很久羅子溢都沒有出現。（《家族榮耀之繼承者》截圖）

後來王敏奕拿着生日蛋糕去找羅子溢，才發現羅子溢和梁諾妍在遊艇上激烈纏綿。（《家族榮耀之繼承者》截圖）

後來王敏奕拿着生日蛋糕去找羅子溢，才發現羅子溢和梁諾妍在遊艇上激烈纏綿。又傷心又生氣的王敏奕更直接拋下蛋糕離開。羅子溢追出去的時候，就表示梁諾妍對他事業太重要，更說：「我愛你，但係再繼續你只可以做我出面女人，我哋分手啦。」王敏奕聽完後，哭着打了羅子溢一巴掌。

羅子溢赤裸肉搏梁諾妍，在遊艇纏綿時被王敏奕撞破。（《家族榮耀之繼承者》截圖）

羅子溢赤裸肉搏梁諾妍，在遊艇纏綿時被王敏奕撞破。（《家族榮耀之繼承者》截圖）

羅子溢赤裸肉搏梁諾妍，在遊艇纏綿時被王敏奕撞破。（《家族榮耀之繼承者》截圖）

羅子溢赤裸肉搏梁諾妍，在遊艇纏綿時被王敏奕撞破。（《家族榮耀之繼承者》截圖）

羅子溢赤裸肉搏梁諾妍，在遊艇纏綿時被王敏奕撞破。（《家族榮耀之繼承者》截圖）

羅子溢同王敏奕講分手。（《家族榮耀之繼承者》截圖）

羅子溢同王敏奕講分手。（《家族榮耀之繼承者》截圖）