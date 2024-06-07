嘉人自友約｜吳君如從未演過老公電影作品　自爆問陳可辛三字答覆

影后劉嘉玲首主持的綜藝節目《嘉人自友約》近日播出最後一集，邀請了好朋友吳君如做嘉賓，二人大談對香港電影的點滴。而在節目中，吳君如稱讚女兒陳是知喜歡表演有演藝天份，大學會向演藝科方向走，更自爆女兒有份參演老公陳可辛新作《醬園弄》，雖然只是出演跑龍套角色，但享受過程對她來講非常重要。

劉嘉玲邀請好朋友吳君如做嘉賓。（影片截圖）

劉嘉玲與吳君如曾是訓練班同學又是好朋友關係，二人在節目中無所不談，帶了不少歡樂給觀眾。而出生演藝世家的吳君如，在被問到女兒陳是知在演藝上有天份嗎時，她就二話不說：「她有，（你也會很好地去培養她？）其實不需要培養她，因為她自己本身喜歡，她就會很投入，然後她現在上那個學校，後面有好多台前幕後的工作都可以學習的，她當然喜歡當一個演員，因為她出生就在這個家。」又續言陳是如目前在英國讀書，每天都在排練唱歌跳舞，為自己的夢想而努力。

吳君如表示女兒陳是知有演藝天份。（影片截圖）

一提到女兒陳是知，吳君如滿嘴講個不停，還公開自爆女兒有份參演老公陳可辛新作《醬園弄》，她表示：「她很想演一個龍套，她剛剛好去探班（《醬園弄》）的那天就拍了一個監獄，美術指導吳里璐很緊張，就幫她造型到一個監獄裡面的一個龍套，幫她弄得又髒又假髮，好像那個監獄裡面的人，她爸爸安排一個特寫給她，就是監獄裡面的人都需要，譬如說補衣服，手工的東西。然後，真的那個攝影師就剪掉了，然後說她一點都不像一個坐牢的人。然後我在旁邊看的時候，我說沒可能給你一個大的特寫了，因為她一點都不像在坐監獄的一個有經歷的人。（她有沒有很有挫敗感，把那個鏡頭剪掉之後？）她知道的，她享受過程。」雖然特寫被剪掉了，但有一個大廣角鏡頭則保留女兒的演出，對她來講是一個很好的經驗。

陳是知有份參演《醬園弄》。（《醬園弄》微博圖片﹑視覺中國）

陳是知長得亭亭玉立。（視覺中國）

另外，陳可辛拍攝了多部電影，但吳君如從未參演過老公的作品，對此她就表示老公曾與她表示過：「他說不適合，他不是一個擅長拍喜劇的人，我認識他的時候就是一個喜劇演員，他也不是拍那種喜劇，（他是現代愛情故事很擅長的導演）所以我不是他心目中的戲的女主角。」但吳君如絕對是陳可辛現實生活中最佳女主角。