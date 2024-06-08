歌手2024｜那英獲汪峰指點展現好狀態　忘詞唔怯場終獲第二名

採用直播模式製作的內地綜藝節目《歌手2024》大受歡迎，每每播出後都成為熱門話題。其中天后那英的表演最為大家關注，過去幾場演出都屢受批評，成績不太理想，對此在後台訪問時她坦承：「可能我不是大家想像中的那麼優秀」，並希望大家不要對她太苛刻。

那英上一期的演唱令不少人大失所望。（影片截圖）

作為天后大家對那英的唱功充滿信心，豈料她連番出錯不是狂走音就是忘記歌詞，令不少網民大失所望，甚至給予嚴重批評。特別在上一場的演出，其演唱周杰倫歌曲《擱淺》連番出錯，被網民批評低音不穩，高音發揮有瑕疵，瘋狂走音等，最終只獲得第五名。

那英在後台接受訪問時承認有走音。（微博圖片）

而慘遭網民嫌棄的她，及後在後台接受採訪時，節目組就第一時間上前告知她因走音而登上熱搜，她亦大方承認有走音，並不開心表示：「我盡力了，可能我不是大家想像中的那麼優秀。那我怎麼辦，那也不是中國只有一個那英唱歌好，有無數個人唱得好。」續後還表示：「還是有瑕疵，我努力吧！請你們不要對我太苛刻了，我一定會努力的。」

那英希望大家不要對她太苛刻。（影片截圖）

可能因為壓力而令她有推動力，在剛播出的最新一期節目，她就選唱了好朋友汪峰的歌曲《燦爛的你》，並獲得對方的指點，雖然在正式演唱時，她有一句歌詞忘記了，但整體發揮瑕不掩瑜，無論音準還是高低音都發揮穩定，情緒上亦不見有太大緊張感，最終獲得第二名好成績，令不少網民都直言選歌真的很重要。