叱咤903舞台劇《遺憾收藏館》梁釗峰雲浩影劉沛蘅聯合主演

由叱咤 903 DJ Elsie（呂珮琳）自編自演的 903 舞台劇《遺憾收藏館》，將於今年 9 月 7 日起一連五場，假灣仔香港藝術中心壽臣劇院正式公演，首度將 Elsie 的同名廣播劇搬上舞台，並創作全新故事，除了邀得劇帝朱栢謙及資深劇場人張志敏擔任導演外，更請來歌手梁釗峰、雲浩影Cloud）及劉沛蘅（Hillary）聯合主演。劇中的「遺憾錄音機」可以超越時空傳話，替人修補遺憾。可惜一次的失靈，無法修補各人的遺憾，還牽引出一連串「更遺憾」的漣漪。

Elsie 兩年前開始於電台節目《艾爾絲懷疑仙境》創作廣播劇《遺憾收藏館》，今年首度搬上舞台，身兼編劇及演員的 Elsie 表示：「做舞台劇一直係我嘅夢想，為咗唔想讓自己留有遺憾，上年 9 月就大膽向公司自薦，今年終於夢想成真。」Elsie 希望透過這齣舞台劇，讓觀眾重新思考「遺憾」的意義：「究竟『遺憾』是一道無法磨滅嘅傷痕，還是生命歷練嘅憑證？我覺得『遺憾』其實並不可怕，反而要學懂如何擁抱『遺憾』，接受自己，再重新出發。」

釗峰在這齣舞台劇中與 Cloud 飾演兩兄妹，可惜性格衝動，更親手破壞一直拼命守護的家。釗峰指現實中與 Cloud 的感情非常要好，更視 Cloud 為親妹妹：「第一次喺工作上見到 Cloud，我就忍唔住當佢妹妹咁照顧，所以今次演兄妹應該會非常合拍。」釗鋒坦言一直想跟導演朱栢謙學習演戲：「我之前喺社交平台私訊朱栢謙老師，可惜佢話未有時間開班，好開心終於可以跟佢寓演出於學戲。」

首次參演舞台劇的 Cloud，透露劇中角色的性格與自己十分相似：「今次做釗峰嘅妹妹，性格沈默寡言，被同學整蠱又唔識面對。佢最大嘅遺憾就係親人過身嘅時候無辦法陪住佢，所以一直埋怨自己。」Cloud 指已開始為這個角色做準備：「呢個角色好少講嘢，所以我要了解背後嘅原因，再設計一些小動作，希望可以向觀眾呈現一個更加立體嘅角色。」

同樣是首次參演舞台劇的 Hillary 將要挑戰情婦角色，原來是好友阿正向 Elsie 推薦， Hillary 透露：「Elsie 想找一個純愛、敢愛敢恨嘅人。現實中嘅我其實同呢個角色好相似，不過對我嚟講係好大嘅挑戰，因為我無呢方面嘅經驗。」Hillary 坦言最擔心在舞台上「發台瘟」：「我有時會一片空白，好難集中咁。不過幸好今次有朱栢謙指導我哋，再加上兩、三個月嘅彩排，希望能演好情婦呢個角色。」

公開售票將於 6 月 12 日（星期三）上午 10 時開始，詳情敬請密切留意叱咤 903 電台宣傳廣播、商業電台網站 www.881903.com、 my903.com 、「my903.com 商業電台」 Facebook 及「cr881903」Instagram 之最新消息。

903 舞台劇《遺憾收藏館》

日期：2024 年 9 月 7、8、13、14 日 晚上 8 2024 年 9 月 15 日 下午 3 時

地點：香港藝術中心壽臣劇院

票價：HK$680 / $580

監製：鄺慧妍

導演：朱栢謙、張志敏

編劇：呂珮琳 Elsie、李偉樂

主演：呂珮琳 Elsie、梁釗峰、Cloud 雲浩影、劉沛蘅 Hillary

演員：張志敏、張佩德

公開發售：2024 年 6 月 12 日 上午 10 時 @撲飛 POPTICKET.hk

故事簡介：

傳聞中，「英記音響店」裡有一部「遺憾錄音機」，可以超越時空傳話，從而替人修補遺憾。店主林沛蕾（呂珮琳 Elsie 飾），一直在店安守本份幫助客人。一天，「遺憾錄音機」突然失靈了……可是，慕名而來找「遺憾錄音機」的客人並沒有因此停下：痛失摰親的哥哥葉凱文（梁釗峰飾）和妹妹葉秋童（Cloud 雲浩影飾）、為情所困迷失十載的 Maisy（劉沛蘅 Hillary 飾），他們都各有因由急於使用「遺憾錄音機」。為了一個答案、為了一個承諾，或為了再次聽到亡者的聲音，他們都不惜所有代價。失靈的「遺憾錄音機」不但無法修補遺憾，還牽引出一連串「更遺憾」的漣漪。林沛蕾方寸大亂，一方面尋找事實的真相，一方面發現錄音機跟自己蘊藏耐人尋味的關聯……「遺憾」到底是永不磨滅的傷痕，還是生命皺褶的憑證？