東張西望｜容羨媛又失言　稱鄭則仕為「廢老」訪問尷尬到核爆

《東張西望》主持容羨媛訪問時經常「講錯嘢」，早前採訪垃圾屋屋主時就曾被屋主開口罵「好幼稚」，又自覺有趣，曾於節目中就生育問題，向另一主持黃耀英表示︰「點解你結婚咁耐都冇生小朋友呢，其實係唔係你有問題啊？」更過份的一次是，訪問前沒有「做功課」，訪問《新聞女王》佘詩曼、高海寧、何依婷三位女主角時頻頻「講錯嘢」。以一位工作十多年的主持來說，有網民就批評她的表現實在強差人意。



咁樣問會唔會誇張咗少少。（《東張西望》截圖）

早前容羨媛採訪鄭則仕時，竟稱他為「廢老」。當日為《神耆小子》宣傳活動，劇中多位演員排排坐接受《東張西望》容羨媛的訪問。當她與其他演員交談後，就舉咪給鄭則仕，直呼他「固執廢老」，說道：「阿固執廢老，你估唔估到孫女會咁？」這時候身旁的樊亦敏、冼靖峰、羅毓儀都露出了驚訝的表情。

容羨媛又冇做功課。（《東張西望》截圖）

而一向對後輩相當友善的鄭則仕，聽到自己被稱「固執廢老」亦即時收起了笑容，說道：「邊個係固執廢老呀？」冼靖峰、羅毓儀陪容羨媛笑了兩聲「哈哈」，樊亦敏亦即時打圓場，說：「我哋都好沉默，聽到呢個稱呼之後都唔敢講嘢。」這時候場面一度十分尷尬，蕭正楠續說：「應該唔係我。支咪就指住你。」樊亦敏也說：「又唔係我。」

鄭則仕咁講已經相當客氣。（《東張西望》截圖）

這時候，鄭則仕才露出了一些笑容，續說：「呢支咪導航收錯料呀！」容羨媛繼續問劇情有關的內容，不過鄭則仕就回答：「唔知喎，你講嗰啲我全部未拍過嘅？」樊亦敏亦再度打圓場，說：「我哋唔可以劇透㗎！」

鄭則仕咁講已經相當客氣。（《東張西望》截圖）

好彩樊亦敏幫手打圓場。（《東張西望》截圖）

容羨媛失言事件簿傳送門：

東張西望｜容羨媛採訪垃圾屋 竟被退休老師屋主鬧呢樣嘢？

東張西望｜主持黃耀英結婚多年仲未生仔 容羨媛：係唔係你有問題

東張西望｜容羨媛擁高學歷仍狂失言 曾因一句說話令蔣家旻極尷尬

東張西望｜港珠澳大橋穿梭巴小孩就地大便 容羨媛：忍唔到都明嘅