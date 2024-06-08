山寨版周杰倫內地巡迴演唱會加價　最後排票價竟叫價逾4000蚊

台灣天王周杰倫在全世界擁有萬千歌迷愛戴，近年有不少歌迷會模仿偶像，當中有人因扮得入型入格而被封為「山寨周杰倫」。其中有一位於抖音平台擁有98萬粉絲的山寨周杰倫「黑倫」日前在內地舉行演唱會，吸引大批歌迷到場支持，票價方面更備受關注，最貴票價竟然要2000元人民幣（約2156港元），據了解他更即將舉行巡迴站，並將門票加價，連最後一排都要3888元人民幣（約4190港元）。

有一位於抖音平台擁有98萬粉絲的山寨周杰倫「黑倫」日前在內地舉行演唱會。(抖音截圖)

「黑倫」舉行演唱會吸引大批歌迷到場支持。(抖音截圖)

「黑倫」歌迷參加完演唱會後，隨即在社交網上載演出片段，由於「黑倫」在演唱周杰倫經典作品《擱淺》時相當深情，而且外貌神情動作與周杰倫極為相似，有網民看完影片後留言表示：「不是周杰倫演唱會去不起，是糾結倫的見面會更有性價比！」

「黑倫」演唱周杰倫《擱淺》時相當深情，而且外貌神情動作與周杰倫極為相似。(抖音截圖)

而有關「黑倫」演唱會的票價定位，有相當特別的安排，最前排位置票價500元人民幣（約539港元），而中間收費是1500元人民幣（約1617港元），最離奇的是最後排位置居然是2000元人民幣（約2156港元）。網民得知票價後紛紛留言笑稱：「不是杰倫聽不起，而是黑倫更有性價比」、「最後一排最貴因為越像周杰倫」、「沒想到真的有人買門票去看」、「期待香港站演唱會」、「A貨都咁high」及「山頂位最貴」等。」

不過根據最新消息指「黑倫」即將會在內地舉行巡迴演唱會，昨日（7日）蘇州站的票價比以往門票更貴，最前排位置票價是588元人民幣（約634港元），最後排位置票價竟高達3888元人民幣（約4190港元），而巡演的部份暫時分別安排了蘇州及西安等地區。

根據最新消息指「黑倫」即將會在內地舉行巡迴演唱會。（小紅書截圖）