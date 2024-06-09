「ViuTV性感主持」賤男前度妻發功　到處抹黑：話我全部Job瞓返嚟

被喻為「ViuTV隱藏美女主持」的李賢（Leanne）早前於社交平台分享恐怖前度的惡行，指對方當年嫌自己配不起而不肯公開關係，並表示：「佢啲衰嘢要寫出嚟嘅話，分分鐘厚過本百科全書！」更自爆被麻煩前度纏上。日前（8/6）她再度在Threads上吐苦水，原來除了有個麻煩到極點的前度男友之外，這個「極品」現在的另一半也相當之「出色」。



李賢被喻為「ViuTV隱藏美女主持」。（IG@leeyin_leanne）

李賢被喻為「ViuTV隱藏美女主持」。（IG@leeyin_leanne）

昨日（08/6）她分享下集，表示經朋友告知下才發現前度（D先生）與她分手的原因，原來是因為K小姐的介入。李賢也透露早前在公開活動上，K小姐曾主動跟她打招呼，並表示自己是D先生的太太。

李賢IG靚相。（IG@leeyin_leanne）

李賢IG靚相。（IG@leeyin_leanne）

更「出色」的是，李賢的友人表示K小姐不止一次地到處抹黑李賢，指她所有的工作都是「瞓返嚟」。近年K小姐更不停追蹤李賢的動向，包括找出當年曾與李賢拍拖的另一位前度男朋友，哄他講出李賢的私事。

李賢超性感浸溫泉，澎湃上圍衝擊網民。（YouTube截圖）

李賢就表示，自己沒有傷害過這位K小姐，也沒有打算與D先生復合，不懂也不明白為什麼K小姐跟她「咁大仇口」。最後李賢說：「電視劇都寫唔出呢啲劇情，我今晚聽完都覺得難以置信。」

話說回來，李賢人靚身材又好，事業又成功，就算令「前度的現任」感到有威脅，似乎也是無可厚非的事。

李賢真係好fit。（IG@leeyin_leanne）

李賢IG靚相。（IG@leeyin_leanne）

李賢Leanne（IG@李賢）