楊千嬅已入紙申請搞巡演　講到少返嚟出騷：我好多時候都喺香港嘅

《周禮茂作品展》昨日（8日）於海洋公園舉行，整晚一共有16位歌手參與演出，陣容相當鼎盛，包括有：陳慧琳、楊千嬅、張敬軒、林奕匡、胡鴻鈞、葉巧琳、黃淑蔓、周吉佩、冼靖峰、余宗遙、周子涵、黃明德、鍾柔美、詹天文、林智樂、孫漢霖。

《周禮茂作品展》一共有16位歌手參與演出。(葉志明 攝)

楊千嬅在台上演出時亦同樣遇上小意外，她出場唱出《傷信》時，手上的咪沒有聲音，唱了一小段加台下的人提醒後，她才發現手上的咪沒有聲音。當換好咪後，她便重新再唱一次《傷信》。楊千嬅接受傳媒訪問時表示沒慌張：「live啊嘛，可能都有咁上下功力ok嘅，我試過成支咪跌咗要執返都試過，開騷前搽好多cream㗎嘛一跣手，連人帶咪拋出去。」她說到幸好當時能撿回那支咪，所以今天不算太大的事件。

楊千嬅在台上演出時亦同樣遇上小意外，她出場唱出《傷信》時，手上的咪沒有聲音。(葉志明 攝)

楊千嬅接受傳媒訪問時表示沒慌張。(葉志明 攝)

楊千嬅被問到巡演會否有香港場，她指自己年前已經「入紙」申請：「我都期待緊，其實我由前年開始就申請㗎啦，因為一年前啊嘛，咁我個tour係舊年5月開始，所以我前一年嘅2022年5月開始申請，申請到依家，咁再接再厲，希望可以出年申請到時間。」

楊千嬅已入紙申請搞巡演。(葉志明 攝)

楊千嬅2022年5月已經「入紙」申請。(葉志明 攝)

楊千嬅在台上曾說到現在少回來香港演出，被問到之後會否多點回來香港發展時，她表示自己很多時候都在香港：「我好多時候都喺香港嘅，但如果啲人搵我做嘢我咪可以有嘢做囉，即係你都要睇下工作係咩，同埋幾時唔同個tour撞到時間，其實我都喺香港嘅。」她被問到快到暑假會否帶兒子去玩，她表示兒子會去summer camp：「我就借呢個機會去休息下，陪下屋企人，通常每逢暑假我都係break嘅。」她說到自己身體比較弱，所以要好好休息，在「騷與騷」之間盡量都不會到處跑。

楊千嬅在台上曾說到現在少回來香港演出，被問到之後會否多點回來香港發展時，她表示自己很多時候都在香港。(葉志明 攝)

楊千嬅說到自己身體比較弱，所以要好好休息，在「騷與騷」之間盡量都不會到處跑。(葉志明 攝)

楊千嬅說到早前節目《芷珊約您》中的內心剖白，她表示芷珊是她好朋友：「好朋友對佢有知任啦，第二就係既然你想同佢傾計，咁你都應該好直接同真心對待嘅，咁分享下人生經驗囉，最主要嘅目的係想分享畀年輕人啦，或者所有喺呢個新時代生活嘅人，對生活嘅一種新嘅睇法同埋消化自己內心。」