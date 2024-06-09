《中年好聲音》人妻澳門演出　酒店床照不經意曬身材仲性感過上台

《中年好聲音》亞軍李佳昨晚（8日）與吳大強去澳門一間酒店表演，而她亦有帶同外籍老公及混血囝囝去澳門過夜兼遊覽，寓工作於娛樂。李佳貼出不少澳門之旅的照片，她身穿黑色晚裝上台，大騷美腿，不過原來私下的打卡照更性感。

李佳與吳大強去澳門一間酒店表演，她著上台的晚裝以露腿為主。（IG@mirandalee1978）

李佳出發澳門時在車上自拍，影大頭照，未見到件衫有咩特別。（IG@mirandalee1978）

李佳與家人在酒店留影，身穿黑色上衣及牛仔褲的她，在床上影的照片中，不經意地罕有輕露事業線，粉絲也說：「Wow! 正👍」。而之後一家四口搭纜車，負責揸機的李佳，以稍微高炒角度自拍，效果就更見澎湃，被指一直以來「禾稈冚珍珠」。

李佳帶埋外籍老公同混血囝囝去澳門睇騷兼過夜。（IG@mirandalee1978）

李佳這張酒店「床照」，不經意露出事業線，比上台時還要性感。（IG@mirandalee1978）

李佳邪惡角度高炒自拍，被指平日是禾稈冚珍珠。（IG@mirandalee1978）

李佳以往甚少曬身材，上一次要數到大場合《萬千星輝頒獎典禮2023》。（IG@mirandalee1978）

已生了兩個小朋友的李佳，身型算保養得很好，冇走樣。（IG@mirandalee1978）