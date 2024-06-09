Anson Lo見面祭玩足6.5小時　真情剖白感激神徒

雖然無dancers，但Anson Lo喺見面祭上都帶嚟3首快歌。

《Hi ! Miro見面祭》昨晚（8日）繼續喺九展舉行，Anson Lo一出場即帶嚟《Mr.Stranger 》，問到最想同神徒做啲咩，一句「浸浴」即時搞到全場轟動。唱完歌，又玩埋遊戲，Anson Lo 分享心情時，提到昨晚喺限時動態分享過去4年嘅排舞片段，心情略為感觸。「感覺係一段好長嘅道路，但2024年大家都仲喺度，無放棄過我。」

神徒專場。

Anson Lo表示明白追星係又攰又花錢、花時間、心力嘅事，但大家依然用盡方法去見自己，而佢亦無辦法好似出道時，逐一記下大家嘅名字，但每當佢望到大家真摯笑容嘅時候都會好感動。「每次你哋緊張我到喊嘅時候，我都會同你哋一樣唔好過，我覺得我同你哋係共同體。好多謝大家，尤其近排我知你哋好擔心我。我應承大家會飲多啲水、唔飲咁多齋啡，所以你哋唔再咁擔心我，我會好好照顧自己，因為你哋開心，我先會開心。」Anson Lo又謂鍾意一個人唔難，但要留底係十分難，神徒喺眾多選擇中，揀留底喺自己身邊，他會永遠感激、感恩。

Edan 同Ian 日前喺《Hi Miro !見面祭》上，逐一向fans派御守，加上「黃大仙」一樣，飛吻、魔法簽名、土味情話全都有求必應，結果每場玩足4個多小時。今日到神徒專場，Anson Lo喺台上派御守時，如同觀音開庫，結果由7點半玩到凌晨快兩點，足足6.5小時，雖然期間工作人員有搬櫈出嚟，好讓Anson Lo可小休，但又坐又企，最後教主都索性放棄。完場時，神徒齊齊唱《不可愛教主》，結果教主加碼拎出手機自拍，又同大家一齊唱多次《不可愛教主》。