香港小姐｜史上最自肥一屆　佳麗同黎明拖手伴舞仲有呢樣「福利」

《2024年香港小姐競選》即將開始，每年到了這個時候總會掀起一些網民討論熱潮，今年也不例外。近日在網上討論區中，有人講起當年黎明擔任香港小競選的畫面，驚訝原來當年黎明好紅，每個參選佳麗出場後都要錫佢一啖。



呢一屆有關淑怡、黎明、張學友、王菲、何家勁做嘉賓，相當有睇頭。（《1994年香港小姐競選》截圖）

呢一屆有關淑怡、黎明、張學友、王菲、何家勁做嘉賓，相當有睇頭。（《1994年香港小姐競選》截圖）

記者翻看《1994年香港小姐競選》錄影，發現當年除了有司儀鄭丹瑞、曾志偉、陳百祥及主持鄧梓峰之外，還有5位當紅歌星、影星 關淑怡、黎明、張學友、王菲、何家勁擔任嘉賓，相信當中最令一眾參選佳麗最感興奮的，莫過於是每人都可以超近距離聽住黎明唱「我帶著情意 一絲絲悽愴 許多說話都 仍然未講～」一邊拖着黎明的手一邊跳舞。雖然12位參選佳麗每人只可以分到15秒的時間，但她們都可以在離別的一刻親吻黎明的臉兼留低唇印。

嘩，黎明呀！（《1994年香港小姐競選》截圖）

伴完舞可以錫一啖黎明，佳麗們真係開心死啦。（《1994年香港小姐競選》截圖）

在當年黎明是紅遍整個亞洲包含華人圈的歌星，足以用風靡萬千少女來形容，所有可以一邊有眼神接觸一邊跳舞，又可以超近距離聽黎明唱歌更可以親吻他的臉頰，自然就不是黎明的「福利」，而是佳麗們參選「香港小姐」時附贈的一大福利！

呢一年有唔少靚女參選，有李綺紅。（《1994年香港小姐競選》截圖）

有張可頤。（《1994年香港小姐競選》截圖）

仲有黃𨥈瑩。（《1994年香港小姐競選》截圖）

從《1994年香港小姐競選》錄影可以看到，幾乎每位參選佳麗在牽着黎明的手開始計，都是用炙熱的眼神，充滿愛意地，目不轉睛的看着他，生怕他下一秒就會突然從視線消失，特別是17號的鄺靜慈，在黎明從後攬着她的一刻，還不其然地露出了一抹非常燦爛的笑容，令原來專心唱歌表演的黎明都差一點破功。

睇呢吓表情，已經知鄺靜慈有幾開心。（《1994年香港小姐競選》截圖）