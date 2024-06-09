Loong 9｜冼靖峰媽到場支持兼幫宣傳 後生內地女粉絲到港力撐奧利

TVB男團「Loong 9」今日（9日）於銅鑼灣一商場場舉辦成團後首個見面會，亦是成團後首個齊人活動，不少各地的粉絲為了參與他們的第一次，都紛紛從各地趕來。除了不同地方的粉絲外，《香港01》發現有一名「叛徒」，其實這名粉絲是男團MIRROR成員AK的粉絲，這名生粉亦亳不忌諱穿著「會服」來支持「友團」Loong 9。

這名生粉亳不忌諱穿著「會服」來支持「友團」Loong 9。（胡凱欣攝）

Loong 9成員冼靖峰（Archie）的媽媽被發現也在現場，她接受《香港01》訪問時表示多謝大家支持他兒子Archie：「本身FC都有喺度擺啲嘢嘅，（你都有幫手？）我都有幫手嘅，（有冇上去睇Archie表演？）冇啊，我知道好多人啊！所以就唔係嗰個位置度睇。」雖然Archie媽媽沒有在現場看，但Archie有在家中練習，媽媽亦會在旁觀看，至於被問到會給多少分予Archie時，她表示：「80分！都仲有改善空間嘅。」媽媽說看到Archie已經很努力去表演。

冼靖峰媽媽都有嚟活動幫忙。（陳順禎 攝）

有來自內地的粉絲接受訪問時表示從深圳過來：「我來支持奧利的，（你對他們有什麼感想？）我覺得他們挺辛苦的！訓練這麼久都沒出現，粉絲都等很久了。」

她被問到有關上次延遲2個月的感受：「只要不取消都可以，延期可以， 我可以接受延期，但不要取消！」被問到之後香港還有活動會去時，她斬釘截鐵的親肯定會啊！被問到香港跟內地的簽售會最大的分別是內地的場地比較大。

來自內地的粉絲話只要唔係取消活動就可以，絕對接受延期。（陳順禎 攝）

另一名奧利的粉絲也接受訪談問時亦表示內地跟香港的簽售有分別，香港啲fans熱情啲，內地比較沒那麼熱情：「香港嗰啲就比較激情啲。」她更說到其實上次已經安排好了所有東西，但因為延期而只好留待今次再把做好的應援讓大家「打卡」。