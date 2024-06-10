家族榮耀之繼承者21集劇透｜羅子溢一腳踏兩船被揭發　竟然係揀佢

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》21集劇透。《家族榮耀之繼承者》的劇情是圍繞家族之間爭權奪位的戲碼，由佘詩曼、羅子溢、林峯、羅嘉良、許紹雄、劉江、黃浩然、王敏奕、陳瀅、梁靖琪、陳靜等人演出，演出陣容相當鼎盛，

《家族榮耀之繼承者》的劇情是圍繞家族之間爭權奪位的戲碼。(節目截圖)

日前一集就講到羅子溢得知王敏奕懷孕，本身打算分手的他馬上「轉軑」，一直在安撫王敏奕，希望她繼續懷孕，但另一方面羅子溢繼續與梁諾妍糾纏不止。羅子溢渣男的行為最後佘詩曼因為看不過眼而揭開真相，結果是……

羅子溢一腳踏兩船。(節目截圖)

羅子溢向家人提出與梁諾妍的婚事，被剛剛進門的佘詩曼聽到而有些想法。一天羅子溢與家人約了梁諾妍及她爸爸一起談論婚事，另一方面佘詩曼便帶著懷孕的王敏奕去了他們相約談婚事的餐廳用餐。陳瀅於包廂出來便碰到佘詩曼及王敏奕，陳瀅指因為羅子溢與梁諾妍快要結婚：「Brain話要同Gigi要結婚嘛，咪安排今日雙方家長見個面囉。」

羅子溢向家人提出與梁諾妍的婚事。(節目截圖)

陳瀅指因為羅子溢與梁諾妍快要結婚。(節目截圖)

佘詩曼帶著王敏奕怒氣沖沖進入了包廂：「Brain，你有冇搞錯？你個女朋友有咗你bb，你諗住同第二個女人結婚？」在場的眾人立即傻眼，而梁諾妍亦立即問羅子溢：「Brain，佢講嘅嘢係唔係真㗎？你同你個秘書？」羅子溢想解釋：「Gigi，你聽我講！」梁諾妍爸爸要他馬上解釋，但未解釋就被梁諾妍摑了耳光兼奪門之去：「原來你一直呃住我！」

王敏奕出現破壞了羅子溢與梁諾妍的婚事。(節目截圖)

羅子溢問王敏奕為什麼在這，而王敏奕亦問羅子溢這件事到底是不是真，但最後卻被羅嘉良打斷，要他追回梁諾妍及父親。狠心地留下傷心的王敏奕便離去，更絕情的推開她的手，為了名利決定放棄愛情。

羅子溢狠心地留下傷心的王敏奕便離去，更絕情的推開她的手。(節目截圖)