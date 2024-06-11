金剛內地開唱笑會觀眾騷後大吐苦水感被騙：最無語的一次觀演體驗

金剛近年長駐內地發展，作多方面嘗試，上月他更在廣州中山紀念堂舉行《熱浪人生笑唱會之金剛大戰損友們》，肥仔聰林子聰除了擔任笑唱會監製外，還身兼特別嘉賓上台演出，可以說認真夠兄弟。然而，棟篤笑好笑與否其實很主觀，沒有特定的標準，但其中有位觀眾看完卻非常勞氣，在社交網撰長文「觀後感」，表達其心中的不滿。

金剛早前在廣州開騷。（小紅書）

金剛非常投入演出。（小紅書）（小紅書）

該博主並沒有抹煞金剛的努力，不過就直斥主辦和場務很垃圾：「廣州場，一言難盡！先說藝人，還是很盡力了，但無奈本身可能不擅長，內容策劃也太過趨於表面，能玩的梗只有口音，粵語擦邊詞，甘草演員的辛苦與堅持。 跟觀眾共鳴真的不多，有子華神在前，如果把這場歸類棟篤笑就更不及格了，一個人翻來覆去吐槽自己90分鐘，玩了幾個包括五百在內的老梗，然後又扯了兩句國際話題有點捧愛國情懷的，內容太散。」

其中有觀眾看完卻非常勞氣，在社交網撰長文「觀後感」，表達其心中的不滿。（小紅書）

但鬧還鬧，博主沒有抹煞金剛的努力。（小紅書）

另外，博主不滿的是宣傳時所說的「損友們」，都沒有站台，只是有事沒事吼兩句撐場那種，離開時還要讓路給他們：「最無語是主題說金剛與損友們，估計只有跟我一樣在前排的觀眾才知道損友在哪，其實就是台下預留最前的一排vip給損友們坐（tvb那些配角藝人，最出名的是陳浩民和麥長青，其他不太說得出名字）基本尷尬點都是他跟他們在互動喊話來撐過的，理解這是相互體諒支持，但作為觀眾，有種亂入別人派對的尷尬，特別是，開場延遲是因為這群損友沒入座，離場一群工作人員還煞有其事攔著出口不讓人走，撥開我們留道等那些『藝人』先過！服了，要不要你們就專屬通道，我們直接繞道，不然你就安排那些貴人提前撤離，擺這麼個架子讓本來無感的群眾直接變無好感。」

肥仔聰除了擔任笑唱會監製外，還身兼特別嘉賓上台演出，認真夠兄弟。（小紅書）

當晚金剛獲不少圈中好友到場支持。（小紅書）

最後博主形容場務和主辦方像「草台班子」一樣，「從票務到場到音響全都很次，最貴的票最差的位置，連主屏幕都只能看到三分一的（要不你們第一排就直接就給嘉賓和工作人員，東區最靠中間的一直是兩三個工作人員帶牌那種輪著坐，反而當觀眾冤大頭塞角落，最無語的一次觀演體驗。」

但博主不滿宣傳所說的「損友們」全部只在台下觀賞。（小紅書）

有網民身同感受，感覺被騙了，還反問：「這算不算虛假宣傳？」（小紅書）

有網民身同感受，回覆博主：「感覺被騙了！而且宣傳完全不搭，損友們都沒有出站，宣傳的時候為什麼說有香港和廣東本土的嘉賓？」、「我和朋友昨晚也吐槽了這個演出文不對題，台本也覺得沒有好好寫，很流水賬的敘事，看到一半已經在查宵夜吃什麼了。」看來大家都看到一肚氣。

博主長文觀後感表達內心不滿。（小紅書）

博主長文觀後感表達內心不滿。（小紅書）

網民留言。（小紅書）