專訪｜陳瀅踏入35唔再急住結婚　因呢件事與對象冇下文：我易呷醋

「我有呢啲嘢好正常呀！但係唔係㗎，就算出生喺度都唔代表你會擁有呢啲嘢，唔係所有嘢都係理所當然。」陳瀅在劇集《家族榮耀之繼承者》中飾演富家女丘芷彤，雖說是生於一個充滿爾虞我詐的大家庭，但這個角色卻表現出一種與世無爭，只專注於自我的發展的態度。陳瀅接受《香港01》專訪時，直言大感認同，她說：「呢個係啱嘅態度，有時你諗歪一邊，想去爭一啲嘢，就好似掘緊一個窿畀自己，愈要愈多好難去滿足自己需求，可能會做一啲自己唔係好想做嘅嘢。」



攝影：林迅景

陳瀅直言，以前的自己就似是《家族榮耀之繼承者》的其他角色一樣，認為很多事物都是必然的。她分享了一個未入行前的小故事。「屋企有三姊弟，我就係夾喺中間冇乜人理嗰個。」

陳瀅在《家族榮耀之繼承者》飾演富家女丘芷彤。（劇照）

自己同丘芷彤好似

她續說：「細個有個好強嘅感覺，就係咩都係買畀家姐先，所以佢考咗車牌就買咗架Benz畀佢。我一到16歲定18歲考車牌，一考車牌就問：『爹地～我考車牌喎，點呀？』之後佢就話：『冇喎，你咪同家姐share一架車囉。』我話：『吓？』」她直言，當時家姐十分之「大家姐」，所以實際上沒可能與她一起分享一架車。

陳瀅自言與丘芷彤性格好似。（資料圖片）

陳瀅分享了一則故事，指自己細個屋企「大細超」，後來明白到，自己想要的事件還是需要靠自己得到的道理。（網上圖片）

屋企人「大細超」：有少少心理唔平衡

陳瀅說：「嗰時會諗，點解你有我冇？點解畀你唔畀我？又或者誇張啲，就係細佬一讀一讀書就係讀私校，而我就係讀最普通唔使畀錢嘅公立。爭好遠㗎！佢哋着制服吖嘛！同埋有司機車佢返學！我自己行㗎！嗰陣仲要搭巴士，落雪嗰吓真係會有少少心理唔平衡。」

回想起往日的畫面，陳瀅自言與《家族榮耀之繼承者》的丘芷彤十分相似。既然沒有那些「以為自己應該有的事物」，那就靠自己去創造、得到。她說：「沒車，唔一定要爹地畀我，冇話一定要佢畀我先啱，我就自己賺錢買。嗰時我第一份part-time，之後喺香港做嘢。我而家叻就係叻在，真係變成最獨立嗰個。我好驕傲，而家屋企人成日都講：『估唔到你哋三個對比，你會係而家最獨立同埋咁......我唔想講叻，但係都幾好啦。」

陳瀅在片埸見到「視后」佘詩曼的情況。（資料圖片）

同「視后」佘詩曼合作

見過「視后」佘詩曼，及與佘詩曼合作過的人都會覺得「佢氣場好勁」。回憶起與佘詩曼的相遇，陳瀅自言當時心情就與普通小粉絲一樣那麼緊張。在拍攝現場見面時，佘詩曼可能都知陳瀅緊張，用了一句就令陳瀅變得......更緊張。陳瀅回憶道：「我記得第一日拍嘅第一場戲，我哋拍啦，佢都知咩係緊張，一見到我就即刻：『你當拍《痞子》得㗎啦。』我話：『唔好玩啦，點當你係JW。』

陳瀅表示當時佘詩曼用影合照方式去緩解陳瀅的緊張。（IG圖片）

「之後佢講完之後都好nice，就話：『不如我哋影張相啦。』我仲有嗰張相，完全睇得出我緊張到笑到硬晒，但係佢真係好好，好nice，好肯去教我好多嘢。」陳瀅也透露，有一次她不明白某一場戲中自己角色的心境變化，就whatsapp問了佘詩曼，怎料佘詩曼竟然花了很長時間，非常細心地用分了很多段錄音講解給陳瀅，令她大受感動！

唔止傳媒，就連網民，公司老闆都曾叫陳瀅減肥。（網上圖片）

佘詩曼令我「的起心肝」減肥

「呢個真係㗎！佢好成功咁用佢方法勸服我去減肥。」陳瀅坦言，剛開始拍劇時她「睇落好肥」，有一次演員一起食飯時，就被佘詩曼用一個眼神勸服去減肥。

她說：「嗰時不啖嘢食差唔多入口嘅時候，佢就（畀咗一個眼色），然後微笑：『真係要食吖？』然之後佢就會：『好啦，食少少好啦。唔好食咁多啦。』其實我都為食，但係佢唔係叫我唔好食，就係話自己可以控制份量。呢樣嘢我的而且確好聽佢話，第一，我真係好驚佢，第二，我真係好尊重佢，好成功，亦都好想好似佢咁成功。咁就覺得，不如聽佢講，試吓係咪真係會好呢？當然而家真係瘦咗少少。」

陳瀅笑言終於有人令佢「的起心肝」減肥。（資料圖片）

「咁多年嚟終於有人令我聽話，因為咁多年嚟網民又鬧咗好耐，經理人同老闆又講過，你哋（傳媒）又成日寫。你識咁講就好啦，都唔知有幾多個標題係咁。可能就係我唔受硬，我係受軟，佢係好溫柔好溫柔咁同我講。」

陳瀅分享愛情觀。（資料圖片）

幾時結婚？我寧願慢慢搵

「幾時結婚？」這個問題圍繞住不少香港女性，就算是對人靚演技萬人迷的陳瀅也不例外。對於年屆34的陳瀅來說，結婚已代表了另一種意義。陳瀅：「而家冇識新朋友，見親嘅都係以前認識嘅人。我幾鍾意收工返屋企，同狗狗相處。返到屋企嗰刻真係開心嘅，暫時我覺得自己真係幾舒服。」

「幾時結婚呀？拍拖未？都咁大個女啦。事實上真係有人咁問，我諗我之前會擔心呢樣嘢，一直畀自己目標好似30歲前要結婚，到30歲就當35前，而家都35啦，我唔畀自己呢個壓力。因為我如果去跟住呢個時間表，我驚遇到個唔啱。」

她表示，見到身邊人因為年齡關係去搵另一半，但到頭來雙方還是不合適，「結咗婚都唔workout」，所以寧缺莫濫。她說：「我發覺當初就係佢哋唔夠了解對方，所以我唔想係咁。我自己畀自己目標，如果結婚嘅話，就真係唔想分開嗰隻，所以我寧願慢慢搵，而唔係做咗呢件事之後先發覺唔啱。」

何為「啱嘅對象」？陳瀅似乎都睇眼緣。（資料圖片）

何為「啱嘅對象」

何為「啱嘅對象」？陳瀅很快的回答：「要同我諗嘅嘢......其實一識就知夾唔夾。我本身係一個比較敏感嘅人，我好快就知呢個人夾唔夾。可能性格唔可以太內向，因為我都多嘢講，之後都會大概知道呢個人合唔合眼緣，知道可唔可以對一世。我覺得同我識嘅嘢唔好偏差太大，所以我諗唔可以叻過我太多，因為我會喺佢面前太蠢。」

即是說，男方在財力上不能比你多？她回答：「唔係，即係你日日講嘅嘢我聽唔明，我諗係個職業問題。」會不會選擇與圈內人？她又回答：「我會覺得我唔太抗拒亦唔太過想係，好多嘢都係要夾，但係我都唔太想係，因為我自己易呷醋。因為有危機感會令自己冇安心感。」

陳瀅真係好正！（IG@missjni）

因了解而分開

「我曾經試過有一個男仔，嘗試去了解，但係佢反而唔OK我做呢一行囉。後尾梗係冇一齊到啦，如果唔係我就唔會同你講呢件事，了解緊，但係佢好快就發覺佢handle唔到。因為我都係咁樣，即係我（代入佢角度），我都明點解最後唔得。」記者很好奇是不是「我識唔識？」不過就被她否定。究竟係邊個咁好福氣呢？

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