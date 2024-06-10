安德尊不滿王俊棠帶領龍舟隊：掛住四圍去搵食，你咁樣累咗啲同事

今日（10日）是端午節，一如既往在城門河上都會有龍舟競賽，節目由安德尊（大王）及麥美恩主持，麥美恩問到大王對TVB盃有什麼意見，並提醒他小心說話。大王在節目中則表示今年又是王俊棠帶隊：「佢一人贏全家，一人累身家，佢累晒人地架，佢叫喊令人好炆，佢又扮大佬喎，佢今年係鼓手啦。鼓手應該要係畀香港小姐坐喺度，等我哋睇住香港小姐划啊嘛，佢嗱口嗱面咁，咁你點同佢拍住啊。」而麥美恩就表示也許今年有機會反敗為勝，可惜仍然都是落敗。

龍舟競賽節目由安德尊（大王）及麥美恩主持。(節目截圖)

安德尊不滿王俊棠帶領龍舟隊。(節目截圖)

節目隨即播出中龍混合邀請賽決賽，TVB龍舟隊在第5線道，鍾志光旁述時表示「大家都要考慮同事們工作時間未能經常練習，搵啊棠哥做鼓手非常厲害」，他又介紹王俊棠是香港航海學校的高材生。雖然TVB隊尾二衝過終點，鍾志光說：「無綫電視隊，喺呢個時候嬴咗7號線，我哋同事盡晒力，盡晒力㗎啦！棠哥領導嘅TVB隊力壓7號，可以完成賽事，棠哥領導之下唔錯，最重要係TVB隊每年都參與，呢班健兒值得鼓掌！」

鍾志光為龍舟競賽節目旁述。(節目截圖)

王俊棠做鼓手。(節目截圖)

回到廠景後，大王就開始勞氣跟麥美恩說：「有乜理由棠哥又黑口黑面，一人累全家啊依家！頭先你個女健兒一路吹BB一邊打嘛，佢依家就自己喺度打自己喺度打，點有節奏啊。」說到這麥美恩開始不知怎麼回答大王，就只能說「係有啲影響嘅」，大王續說：「你棠哥練水又練得少，人哋練11堂，你得3堂。淨係掛住四圍去搵食，你咁樣累咗啲同事，日日去練水。」

大王見到TVB隊輸了就開始勞氣。(節目截圖)

麥美恩見狀亦立即制止大王繼續說，著他收斂一點：「我哋又收返少少，一陣又話你針對棠哥㗎啦！」大王續說︰「不過咁，鍾Sir就最有厚道，鍾Sir高手真係高手，佢話『我哋嘅TVB隊力壓7號！』呢個真係唔簡單啊。」

麥美恩見狀亦立即制止大王繼續說。(節目截圖)