現年27歲的廖慧儀於2020年參選港姐打入最後10強,其後簽約到TVB旗下,綜藝節目一個接一個,加上身材火辣,作風狂野,被封為「J2狂野女神」。廖慧儀早前忙於拍攝《港女野人2》,更有幸參與演出劇集《黑色月光》,不過身為瑜伽導師的她,為保Fit爆身材而勤做運動。

廖慧儀昨日(10日)在Instagram上載最新片段,並以英文留言寫道::「Get ready with me for pilates!」片中原本穿上性感又可愛的粉紫色吊帶睡衣已經非常吸睛,其後更換上桃紅色運動內衣及貼身瑜伽褲,貼身剪裁將其好身材表露無遺。

片段一出後隨即吸引大批網民讚好,留言表示:「好身材靚女」、「Hot!」、「身材勁好!」,更有網民示愛留言:「示愛!Can I be your boyfriend?」。

