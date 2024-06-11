直播靈接觸｜林以諾分享震撼驅鬼經歷：四個男仔撳住佢都畀佢揈甩

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持，TVB Plus（82台）開台首個靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，每集除有各門各派玄學大師坐陣、跟觀眾互動解答靈異疑難之餘，還會邀請有份量藝人亮相，分享他們的靈異經歷。

左起：林以諾、陳理一、梁思浩

今集主題係「驅鬼」。

昨晚（10日）播出的第十五集主題是「驅鬼」，邀來中西驅鬼代表陳理一道長及林以諾牧師分享。 身為基督教牧師的林以諾，認為「鬼」並非由人變成，並謂有方法可分辨真偽天使：「驅鬼前要判斷係鬼定天使，因為係有魔鬼扮嘅天使，靈界都有騙案。」談到驅鬼進程，林牧師坦言要先為「疑似被鬼附身者」進行面試、以便判斷對方是精神問題、生病、藥物影響，還是真的被鬼附身。

中式驅鬼儀式片段

中式驅鬼儀式片段

西式驅鬼儀式片段

西式驅鬼儀式片段

談到驅魔經驗，林牧師雖一再強調並不戲劇化，但詳情還是相當震撼：「個案係一位大概90零磅嘅女仔，我哋四個男仔（弟兄）撳住佢都畀佢揈甩；佢可以跳到十二、三呎高，然後可以好似動物咁大嗌、又會變聲變樣，同埋會用指甲刮地，又會嘔啲嘢出嚟、係有顏色嘅。」林牧師續指「仇恨」是會吸引魔鬼的：「呢個個案驅咗好耐，佢細個畀人性侵過，性侵佢嗰個係親人嚟，個女仔係充滿恨意嘅，但當一個人充滿恨，就好易畀魔鬼停留喺裏面。當我哋幫呢個女仔驅完鬼，都需要長時間輔導番佢，要佢學習放低個恨，畢竟被性侵過傷害好大。」

陳理一分享驅鬼法器，圖11係桃木劍。

陳理一分享驅鬼法器，圖11係桃木劍。

陳理一分享驅鬼法器，圖11係桃木劍。

陳理一分享驅鬼法器，圖11係桃木劍。

至於Jojo師傅陳道長，則分享了中式驅鬼儀式常用的法器，當中包括用作打鬼的敲鬼棒、保護驅鬼人的火葫蘆，以及傳說中的桃木劍。陳道長解釋其實他們主要是驅鬼不是殺鬼：「呢把劍唔係用嚟斬鬼，我哋殺一鬼損一德。如果有人鬼上身，我哋先會同隻鬼講數，如果佢唔屈服，我哋最後冇計就會用呢個（桃木劍）喺佢身上寫啲符咒，再斬幾吓隻鬼就會走出嚟，嗰個被鬼上身嘅人就會醒番。」陳道長又謂平時會透過修練、食符及念經等增加正能量磁場、以增強法力。製作組另外還為觀眾及網民搜羅了中西驅鬼儀式的相關片段。

林以諾分享驅鬼經歷。

林以諾分享驅鬼經歷。

昨晚節目最「驚嚇」的，是有觀眾提供在長洲拍得的靈異片段，片段所見，一團白色類似鬼火的物體，在鏡頭面前不斷東奔西走，經過思浩及嘉賓分析，眾人認為影片拍下了一個半透明的疑似靈體，相關靈體拿著白色紙四處走動、才造成「白色鬼火」的錯覺。林牧師及陳道長均指出假若影片沒有被做過任何手腳，觀眾拍下靈體的可能性相當高。

觀眾提供疑似拍得靈體片段。

觀眾提供疑似拍得靈體片段。

談到疑似拍到靈體，思浩亦有分享一個在台灣拍攝節目時遇到的靈異事件：「有次去台灣桃園嘅華國戲院，我跟個攝影師上樓梯，我突然覺得鏡頭攞走咗，個攝影師就話好似有啲嘢，跟住再拍第二嘢就影到個小朋友企喺我隔籬。」另，昨晚還有觀眾致電分享女友疑似鬼上身的靈異經歷，最後靠一塊「佛牌」成功解除危機。

思浩重提當年在台灣拍攝節目的靈異經歷。

思浩重提當年在台灣拍攝節目的靈異經歷。

思浩重提當年在台灣拍攝節目的靈異經歷。

至於今晚播出的第十六集絕對不容錯過，製作組邀請了九十年代男神、已超過20年未有現身無綫節目的鄧浩光分享靈異經歷，同場還有以說話精彩、見聞廣博見稱的「泰國通」Roger（胡慧冲）現身分享泰國鬼故。