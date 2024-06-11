關智斌出活動過百Fans撐場　更享新派偶像應援待遇：我嗰個年代冇

關智斌（Kenny）日前為婚紗展擔任表演嘉賓，唱出《總有一站愛上你》及《勇氣情歌》兩首歌，吸引過百名fans到場支持。

關智斌（Kenny）為婚紗展擔任表演嘉賓，吸引過百名fans到場支持。

剛於內地完成六站巡迴演唱會《關智斌時光機巡迴音樂會》的Kenny表示，很久未有在香港演出，這次看到這麼多fans來支持，他說幸好fans沒有忘記他，「同埋見到好多Fans佢哋抱住自己個女、或者自己個仔過嚟，即刻覺得有啲時間飛逝嘅感覺。」未知是否太興奮，Kenny唱《勇氣情歌》時突然忘記歌詞，台下fans立即「補位」大聲叫唱，但Kenny也立即叫停，決定重唱，十分專業，「其實首歌喺巡演時每一場都有唱，突然間back out咗，為咗回饋現場fans嘅支持，一定要重新好好地唱一次畀大家聽。」

Kenny唱《勇氣情歌》時突然忘記歌詞，台下fans立即「補位」大聲叫唱，但Kenny決定重唱，認為這樣才對得住Fans支持。

關智斌感謝Fans沒有忘記自己，見到有很多支持自己多年的Fans，現時抱著小朋友來撐場，感到時光飛逝。

除此之外，Fans們又悉心準備很多應援物，令Kenny十分窩心，「因為以前好少見到，譬如有時返屋企睇到佢哋俾我嘅禮物，全部係好有心機，譬如畫一啲畫，又整咗好多精品公仔同我差唔多樣，我真心覺得係好犀利！我嗰個年代冇乜好多呢啲嘢㗎嘛，同埋我巡演嘅時候，佢哋會安排好多嘢食，又有餐車，感受到而家原來啲偶像派歌手嘅待遇，多謝佢哋令我感受到我仲未有同呢個時代脫節。」