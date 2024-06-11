氣質視后街頭拍劇靚樣引遊客駐足讚嘆　有內地網民竟誤以為係蔡潔

無綫視后李佳芯（Ali）向來有樣貌有演技，而且觀眾緣極佳，有她的劇集可以說是收視保證，奈何各種原因，李佳芯自2022年的《有種好男人》後，已有一段時間未有劇集新作與大家見面，就連早前出席無綫台慶都要被內地視頻網「打格」，現身職訓局活動又「被消失」，認真慘情。

李佳芯（Ali）向來樣靚有演技，而且觀眾緣甚佳。（IG@aliaime）

李佳芯已不止一年被「打格」，更曾成為敏感詞，大批網民替她不值。（TVB官方微博、埋堆堆劇綜）

李佳芯今年終於獲「解封」再次入劇組，觀眾和網民都非常期待。（IG@aliaime）

正當不少觀眾及網民都替這位氣質視后不值，支持她約滿走人之際。無綫今年初在無預警下突然對李佳芯「解封」，安排她首度夥拍視帝譚俊彥合作喜劇《麻雀樂團》，同劇還有兩位力捧心血郭柏妍和黃庭鋒等，陣容強勁。而劇中，李佳芯飾演麻雀館管數婆，與老闆兼單親爸爸譚俊彥會有感情線，此外，李佳芯還要演回自己的17歲，令人期待。

李佳芯早前出席新劇《麻雀樂團》記者會。（梁碧玲攝）

李佳芯為新劇換上短髮造型，非常有新鮮感。（梁碧玲攝）

李佳芯劇中首度夥拍視帝譚俊彥合，同劇還有兩位力捧心血郭柏妍和黃庭鋒等。（IG@tingfung0602）

而連月來，李佳芯亦正馬不停蹄為劇集《麻雀樂團》拍攝，近日劇組就去到灣仔華潤大廈取景，有路過的內地網民被李佳芯的靚樣吸引住，不但拍下片分享到社交網，並大讚：「好美好好看」。片中，李佳芯一身女強人裝扮、配上為劇集而剪的短髮，感覺相當清新。而且見她心情極好，未拍攝時，與身旁的藝員和工作人員有講有笑，期間不時展露出開心甜美笑容，可見氣氛相當愉快。

李佳芯日前在灣仔開工被捕獲。（小紅書）

一身女強人造型。（小紅書）

表情多多。（小紅書）

現場氣氛相當愉快。（小紅書）

但可能李佳芯被內地「打格」太耐，博主似乎不太知道李佳芯，他同時在帖文中問道：「這是誰呀？」有人回答是：「李佳芯」，博主回覆：「看着好年輕好活力，保養得真好」；有人調侃說：「原來『打格』真係有用。」也人網民認錯人：「還以為是蔡潔。」

博主大讚李佳芯很美。（小紅書）

但卻認不出對方。（小紅書）

後來才知道是李佳芯。（小紅書）

近年，蔡潔一直被指是「李佳芯2.0」，在李佳芯「消失」這短時間，蔡潔極速上位，也成功入屋。在之前一個網上發起的「TVB最靚花旦排行榜中」，蔡潔更擊敗李佳芯成第一位，但面對正版「復出」，網民直言無比較無傷害，覺得還是李佳芯氣質較好；也有中立網民認為李佳芯和蔡潔各有優點，無需經常作比較，這對大家都不公平。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

其實蔡潔早前在蝦頭（楊詩敏）和連詩雅主持的網上節目《絲打圍爐》中，被問到經常被指是「李佳芯2.0」會否不開心時，她也坦言不開心一定會有：「首先想講唔好意思都要講句，我唔係好想提到佳芯個名，因為我覺得打擾到佢。近呢幾年又多咗個Tag，就係全裸肉搏完總經理之後，又佳芯2.0，連個題連我個名都冇，你話有冇唔開心，一定會係有。」

蔡潔近年在無綫極速上位。（IG@jackykycai）