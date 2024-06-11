墨雨雲間｜吳謹言復仇劇助女性觀眾健康　獲封「乳腺保護俠」

早年憑清裝劇《延禧攻略》紅遍大江南北的吳謹言，近日推出新劇《墨雨雲間》大受歡迎，復仇劇情看到不少網民大喊很過癮，甚至令到有乳腺結節問題的女性觀眾健康得以改善，就連醫生都認同表示看「爽劇」確實會讓人心情愉悅，對非疾病性的結節有一定的緩解作用。

《墨雨雲間》大受歡迎。（《墨雨雲間》微博圖片）

《墨雨雲間》自開播以來屢屢成為微博熱搜話題，薛芳菲（吳謹言 飾）憑着聰明才智，連環攻破被他人陷害的計劃，特別是與後母季淑然（陳喬恩 飾）的暗中決鬥，毫不留情地進行反擊，劇情緊張刺激，不少網民都表示看得過癮。

二人暗中惡鬥，看得觀眾過癮。（《墨雨雲間》微博圖片）

吳謹言再次飾演這一類復仇角色，無疑是相當成功的，演技大有進步的她，近日更因此多了一個封號名為「乳腺保護俠」，事關有女性觀眾發文表示看完《墨雨雲間》後，乳腺結節問題大有改善，去復診乳腺結節問題時，竟從3類降級到2類，強調整個心胸都被打開了，還表明：「感恩霸氣無敵薛芳菲。」另有網民就表示：「劇情實在太爽，一下子緩解了我的氣滯血瘀和乳腺結節。」大呼國產女孩需要爽劇。

網民留言。（微博圖片）

對於有女性觀眾揚言因看爽劇乳腺問題大有改善，據有內地媒體報導指出，針對該問題有專業醫生表示，乳腺結節有分疾病性和非疾病性，對於非疾病性的結節，是情緒不暢波動過大或長期壓抑，而形成病因。所以要消除乳腺結節問題，在情緒控制方面放髮是很重要的，所以看「爽劇」是能緩解乳腺結節問題，總體而言心情愉悅的事，對身心健康均是有利的。