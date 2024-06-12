新女團VIVA出道網民齊研究趨勢　不利發展︰因為香港人慣咗踩人

近十年韓國女團熱潮一浪接一浪，香港女團雖然出現斷層現象，最近兩年似乎有復甦的趨勢。早前女團VIVA出道後，陸續有網民討論「香港是否可以對外輸出女團」，而女團fans集中地的網上討論區，亦罕有地深入研究香港女團的前路，應該如何發展等等。

早前女團VIVA出道後，陸續有網民討論「香港是否可以對外輸出女團」。(網上圖片)

近十年韓國女團熱潮一浪接一浪，香港女團雖然出現斷層現象。(網上圖片)

發文者先是列出香港現有的女團，包括：COLLAR﹑Lolly Talk﹑Viva﹑Me&等，然後列出這些女團的定位及情況，再列出已經解散的女團，如：Cookies﹑Hotcha﹑Super Girl﹑As One等，指出她們或多或少都因為市場環境而令發展空間減少。

香港現有的女團，包括：Collor﹑Lolly Talk﹑Viva﹑Me&、AFTERCLASS等。(網上圖片)

香港現有的女團，包括：Collor﹑Lolly Talk﹑Viva﹑Me&、AFTERCLASS等。(網上圖片)

香港現有的女團，包括：Collor﹑Lolly Talk﹑Viva﹑Me&、AFTERCLASS等。(網上圖片)

香港現有的女團，包括：Collor﹑Lolly Talk﹑Viva﹑Me&、AFTERCLASS等。(網上圖片)

已經解散的女團：

有網民認為香港人對自己地方藝人，比較嚴苟或不利於藝人發展「因為香港人慣咗踩香港人」：「同埋厭女文化咁勁更加無得玩，Blackpink喺香港出道都實俾連登X係雞X到敗走。」亦有網民覺得香港女團可以嘗試不同風格、路線或市場方向：「老實講你問我我覺得viva個4件有2件都J得過，可塑性高可以試下行型既路線」、「返大陸可能得，上面好似未算好多女團住」。而香港有新女團出現，就代表有投資者對未來女團的市場仍然抱有信心。

有網民認為香港人對自己地方藝人比較嚴苟或不利於藝人發展。(網上圖片)

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