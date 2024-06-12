許廷鏗自覺發福做身體檢查　驚爆有嚴重脂肪肝令粉絲勁擔憂

香港歌手許廷鏗(Alfred)從自組公司後工作繁忙凡事均親力親為，於自己Youtube channel開設單元「鏗gry廚房」，節目顧名思義就是帶觀眾走訪香港各區美食，該單元已持續快近1年。介紹美食Alfred當然是親身上陣，他指自己發福不少都開始擔心自己身體狀況，於是接受健肝產品邀請去檢查肝臟狀況，驚覺自己有脂肪肝問題。

香港歌手許廷鏗(Alfred)從自組公司後工作繁忙凡事均親力親為。（IG圖片）

許廷鏗(Alfred)Youtube channel自爆有嚴重脂肪肝。（YouTube影片截圖）

粉絲擔憂Alfred的「脂肪肝」

是次Alfred檢查肝臟得出指數為323，一般而言280以上已屬犀利，但Alfred的「幸運數字」323屬嚴重脂肪肝級別。「鏗gry廚房」自推出後受不少網民歡迎，不少網民欣賞Alfred美食家上身食得開心之餘，觀眾亦睇得開心，但有部分網民擔心Alfred的脂肪肝問題，並紛紛留言表示：「有冇人覺得睇Alfred食野好治癒，不過知道佢食到有肥肝有啲擔心」、「肥肝真係擔心你，你係英國都係咁食，真係要護肝」、「真心覺得啲野食好吸引，你食得好滋味，但有啲擔心你。」

許廷鏗(Alfred)檢查肝臟得出指數為323，一般而言280以上已屬犀利。（YouTube影片截圖）

網民擔心Alfred的脂肪肝問題。（YouTube影片截圖）

標準身段張敬軒都有脂肪肝

過往有不少明星藝人都有脂肪肝問題，如香港歌手張敬軒、太極樂隊主音及結他手鄧建明（Joey Tang）和TVB藝人丁子朗等。丁子朗曾表示自己不煙不酒，但曾在拍劇時有劇組人員留意到他眼白發黃，著他留意身體盡早求醫，及後他去檢查時發現肝酵素急升，醫生指十年後有機會變成肝癌。台灣歌手A-Lin體型忽瘦忽胖，曾於演唱會慶功宴上表示自己患有脂肪肝，被醫生勸喻戒酒，同時要多做運動及控制飲食。

丁子朗去檢查時發現肝酵素急升，醫生指十年後有機會變成肝癌。（IG：@karl_ting）

脂肝放任不管恐變肝癌

脂肪肝雖在早期通常無明顯症狀，但若不加以理會，後果可能十分嚴重。脂肪肝會進一步引發脂肪性肝炎，導致肝細胞損傷和肝纖維化。如果病情持續惡化，最終可能發展為肝硬化，這時肝臟功能大幅下降，容易出現肝功能衰竭等併發症。

更為嚴重的是，肝硬化患者因肝細胞反覆損傷和再生，突變風險增加，可能引發肝癌。肝癌治療難度大，是一種致命性極高的疾病，為全港癌症第3號殺手。因此，早期干預和積極治療對脂肪肝至關重要，健康生活方式和定期體檢能有效預防脂肪肝變為更嚴重的肝病。如不想脂肪肝情況變得嚴重，就如Alfred所說：「同洗牙一樣，定期都要去check下個肝。」