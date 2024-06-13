大王安德尊公開寸王俊棠遭反撃　入行39年得罪人多「仇家」逐個數

大王安德尊經常以主持身分亮相節目，不過口才了得的同時，他亦經常口沒遮攔，日前他就在龍舟競賽節目上，公開寸爆有「御用惡人」之稱的王俊棠「黑口黑面」做鼓手一人累全家，甚至因為掛住搵錢而缺席練水，事隔多日，王俊棠在接受《香港01》訪問時終於開腔反擊：「條友口水多過茶，成日吹水唔抹咀，話我累全家，一於家法侍候，『槳』佢個咀。」事實上，大王得罪圈中人的次數猶如家常便飯，以下數一數大王的「仇家」吧！

安德尊不滿王俊棠帶領龍舟隊。(節目截圖)

王俊棠做鼓手。(節目截圖)

棠哥實力毋庸置疑。（受訪者提供）

當中，不得不提的就是大王的死敵──李錦聯！安德尊因長期主持《都市閒情》，與節目內負責烹飪環節的廚師李錦聯本有很多合作機會，曾有報道二人於2009年初次合作時，因李錦聯過份整理儀容惹安德尊不滿並出言譏諷，安德尊又當眾踢爆李錦聯割雙眼皮，令李錦聯十分尷尬。雙方2011年更傳發生肢體衝突，遭TVB高層「照肺」，有指之後就不再安排他們在烹飪環節中合作。之後，2016年TVB推出《區區開伙》，兩人一邊「嘈交」一邊介紹香港各區的美食，繼續火花四濺。

安德尊跟李錦聯主持節目時經常互寸，又郁手郁腳，相當惹火，未知跟鼎爺合作會否同樣擦出火花呢？

安德尊大戰李錦聯是不少港人的共同回憶。（《都市閒情》截圖）

「鬥氣冤家」安德尊（右）和李錦聯互窒，安德尊嘲笑李錦聯︰「你拍《家春秋》啊，穿得像雷雨那樣。」而李錦聯反擊︰「你紅我白，邪你啊。」（資料圖片）

2014年，無綫播出綜藝節目《年代大激鬥》，當中安德尊與另一主持人林盛斌（阿Bob）經常「互窒」，火藥味甚濃。原來二人曾在2013年11月，安德尊擔任好友張美妮婚宴司儀時，為搞氣氛整晚喧鬧不已，有份出席張美妮婚宴的阿Bob大感難受，趁醉意衝上台搶去「大王」的咪高峰，更站在椅上當眾高呼：「你收皮啦喇！你好大聲好嘈呀！知唔知呢度係婚宴，唔係春茗呀！」報道指全場即時靜晒，連安德尊亦未及反應，新娘子張美妮亦不忿有人「玩串party」，叫朋友將阿Bob請走，有指安德尊與林盛斌因此而結怨。

傳阿Bob與大王結怨多年。（資料圖片）

大王同樣與蕭秀香（三姐）經常在《流行都市》互窒頂嘴，大王更曾爆三姐脾氣火爆，只要一聲令下就令全場閉嘴：「三姐有時好爆火，我哋好驚佢，唔可以得罪。香港有幾多個女廚師？同埋拎住個殼，鏡頭唔見就敲落嚟。佢會話『你再講呀！』個個都收聲。」

大王爆三姐脾氣火爆，只要一聲令下就令全場閉嘴。（資料圖片）

蕭秀香（三姐）以及安德尊（大王）現身宣傳活動。（資料圖片）

鼎爺李家鼎去年空降《流行都市》全新環節「鼎爺家常菜」，夥拍大王教煮餸。兩位資深藝人平日甚少合作，但一同框即傳出火藥味，節目中大王不停發問令鼎爺黑面更呼喝對方：「我未出聲，唔好問嘢住！」對此，大王接受TVB娛樂新聞台訪問時，表現輕鬆直指對方是前輩：「火呀緊係火啦，火熱呀嗎大家都，火爐有個火，佢煮嘢又夠熱。一樣會咁大聲，佢都咁大聲啦，我不嬲都咁大聲，鼎爺係我地前輩，佢有咩我就跟佢做，佢話乜就乜呢個好平常囉，鼎爺叫你拎豉油你攞唔攞？同鼎爺相識幾十年，我地就係咁溝通架啦，可能少見我地電視上一齊，因為佢做另一個世界，或者拍劇我地好少碰面，難得佢大駕光臨仲唔學下嘢呀啱唔啱呀？」

鼎爺忍耐力高！（截圖）