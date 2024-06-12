沈月孖劉秀樺為閨蜜何超欣慶生　網民發現千金都有一個共通點

有「最美星二代」之稱的沈月，與兩位「豪門千金」已故賭王何鴻燊孻女何超欣及富商劉鑾雄（大劉）女兒劉秀樺私下非常老友，經常會一齊出去玩樂尋找美食，又會互相支持對方，如日前，沈月在上海為爸爸沈嘉偉旗下品牌行騷，何超欣及劉秀樺更親身到場支持，可見三位千金情同姊妹。

沈月、何超欣及劉秀樺私下非常老友。（小紅書）

一齊品嚐雞蛋仔。（小紅書）

今日（12日）是何超欣的25歲生日，作為好姊妹的沈月當然第一時間在社交網分享4張與何超欣慶生的照片，相中沈月和何超欣穿上閨蜜裝，她們一齊做「心心」圖案，而劉秀樺也穿上同一品牌tee恤，合照時，三人對著鏡頭展露甜美又開心的笑容，壽星女被安排坐在中間，並戴上一個「Happpy Birthday」的頭箍，非常可愛。

沈月日前在上海行騷，何超欣及劉秀樺更親身到場支持。（視覺中國）

三人情同姊妹。（視覺中國）

沈月向好姊妹深情寫道：「祝我親愛的閨蜜生日快樂！@何超欣Alice 你除了外表美麗， 你內心也是非常的漂亮，我想全世界都知道你有多好！多謝你做一個咁好嘅朋友，你會關心世界、也會體恤別人的感受、和我有什麼想法你都支持！你咁忙都專承飛過來上海看我行show, 我真係好感動！我覺得有你做我閨蜜我好幸運，我哋有好多美好嘅回憶 ，也非常期待以後我們的更多的精彩！我愛你呀 欣欣。再次祝你生日快樂。」

沈月為好姊妹何超欣慶生，一齊做心心。（小紅書）

還要閨蜜裝。（小紅書）

三人私下感情要好。（小紅書）

情同姊妹。（小紅書）

不少網民大讚：「這閨蜜團無敵了」、「三個都很漂亮」，但這有網民錯重點，留言說：「怪不得可以有錢，三個女的照相都看不到鼻孔」、「有福之人真的都是不露鼻孔的鼻子耶~」、「千金們的鼻子都是一個特點，鼻頭有肉而且幾乎看不到鼻孔並且鼻樑是恰到好處的挺拔，好好看的鼻子」。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）