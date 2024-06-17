專訪｜Loong9認係後輩能力未夠MIRROR　榮幸做比較：在頂峰相見

男團「Loong9」的成員。 前排（由左至右）：江信熹、李權哲、奧利、冼靖峰、梁詩煜 後排（由左至右）：郭殿甲、陳梁、文佐匡、白子奕、黃奕斌、張鎬濂、陳鑫昊

男團「Loong9」的成員由TVB與內地合辦的真人騷節目《亞洲超星團》中選出，一共12人，分別是奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁、張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊。12子分為兩隊「Loong9 – S」及「Loong9 – V」，分別以內地及香港為活動中心，日前（9日）他們於香港舉辦成團後首次的見面會，吸引了近千名粉絲到場支持，「逼爆」銅鑼灣一個商場，12子在台上再唱出《閃耀》一曲，立即勾起不少粉絲的回憶。

男團「Loong9」的成員由奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁、張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊組成。(陳順禎 攝)

日前Loong9於香港舉辦成團後首次的見面會，吸引了近千名粉絲到場支持，「逼爆」銅鑼灣一個商場。(陳順禎 攝)

「Loong9」接受《香港01》的專訪時被問到之後會推出團歌嗎，奧利表示團歌已在準備中：「我們目前在準備新歌，然後大家可以期待一下。」至於被問到新歌是什麼曲風時，奧利則說因為這次想國際化一點，所以：「它有很多曲風在裡面！」然後他自己也忍不住大笑，因為新歌還未發布，他們想先保持神秘，所以說得比較含糊，讓大家先期待一下。至於新歌推出的時間，奧利說時間很難說：「因為公司給我們的時間是在一個期間，但是我們可能沒有辦法向觀眾去保證這一點，因為具體的檔期還沒有訂下來。」

Loong9 12子接受《香港01》的專訪。(葉志明 攝)

Loong9由奧利做發言人代表答問題。(葉志明 攝)

張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊三位是後期公司才宣布加入成為新成員的，他們被問到加入成為「Loong9」後有什麼感想時，張鎬濂表示一開始知道時都是比較驚訝：「其實一開頭聽到呢個消息嘅時候我哋都係比較驚訝同少少激動啦，咁好似我自己啦，本身因為當時落咗選啦，其實就可能諗緊可能之後就唔會再選秀。但係因為有呢個機會好榮幸咁入咗團啦，我哋三個其實都係奔住一個目標進發嘅，希望自己可以做得愈來愈好啦，跟住團嘅我哋呢班兄弟們一齊可以愈來愈好。」張鎬濂除了希望自己變得愈來愈好外，亦不忘希望團體一起加油，一同進步，就像他們之前接受訪問時說到希望愈來愈有「團魂」，說完後11子都一起鼓掌支持他。

張鎬濂（後排右二）、郭殿甲（後排左一）及陳鑫昊（後排右一）三位是後期公司才宣布加入成為新成員。(葉志明 攝)

張鎬濂（右二）就話一開始知道嘅時間都好驚訝，因為始終自己都唔係頭9名。(葉志明 攝)

「Loong9」自3月9日成團，被問到成團之後有選隊長？問完問題後，11子就馬上看著李權哲，原來他就是Loong9的隊長。李權哲說到是他們12個人一起開會得出來的結果：「開會投票選出來的。」Loong9之後會向著唱跳團體還是抒情組合方面發展，12子都不約而同的表示「唱跳團體」，李權哲補充說：「之後我們應該就是多方面嘗試。」等於說他們以唱跳為主，但是唱慢的也會試一下，不會從單一方面發展。

原來李權哲就是Loong9的隊長。(葉志明 攝)

Loong9之後還是傾向唱跳團體發展。(葉志明 攝)

「Loong9」12子從選秀比賽中出來，來自不同公司的他們又怎樣磨合，到底有沒有爭吵過，李權哲表示有爭吵是非常正常的事情：「我們的目標都是一個，我們出發點是一樣的。所以大家都知道我們出發點是什麼，那麼我們爭吵的原因就只能是一個，就是為了把這個事情做好。」

「Loong9」12子分別來自不同的公司，除了TVB，仲有樂華，主要係呢兩間大公司。(葉志明 攝)

李權哲表示團體內有爭吵是非常正常的事情。(葉志明 攝)

12子自從出道後，外界一直都有不同的批評及惡言等，他們被問到會如何去面對，他們又會不會覺得有迷茫或者想放棄的時候。隊長李權哲就問大家有沒有迷茫，奧利就表示自己有不開心的時候，但說不出是放棄：「都會看到嘛，公司的宣傳都會發給你去看，你解釋一下，你看看這是什麼回事，所以就肯定會因為這些事情而不開心嘛，但是說迷茫或者放棄是不可能的，因為自己都很清楚自己想做什麼嘛！然後生氣的原因是覺得自己努力去做了，但是沒有得到認可嘛，所以不會說放棄，只會更努力想去把這些事情都做好！至少對於我來說是這樣。」做藝人一定會遇上批評，不會一路的零差評，一定要自己去做心理調節才可以走得更遠，所以他們能保持好心態是一件好事。

奧利話自己有唔開心嘅時候。(葉志明 攝)

做藝人一定會遇上批評，不會一路的零差評，一定要自己去做心理調節才可以走得更遠。(葉志明 攝)

不論是男團或是女團，兩團之間都一定會有大量的網民或是粉絲做比較，就像外界會拿「Loong9」跟MIRROR作比較，他們自己又怎樣看對比這件事？奧利表示覺得很榮幸：「在剛出道就已經可以跟一個前輩去做對比，我覺我是很榮幸的事情，然後我們也會繼續向這些前輩們去學習，然後努力提升自己的業務能力，爭取有一天跟前輩們在頂峰相見。」他們以虛心的態度去面對大家拿他們做對比，但自認現在能力還未能追上「前輩」，但希望有一天能夠追趕上。

外界會拿「Loong9」跟MIRROR作比較。(陳順禎 攝)

Loong9自認現在能力還未能追上「前輩」，但希望有一天能夠追趕上他們。(葉志明 攝)

「Loong9」12子年齡平均都在20歲左右，他們被問到12人當中，有沒有一個人會像「大哥哥」一樣去照顧大家，奧利就表示平常是管理員在照顧他們，而郭殿甲在旁卻說了一句：「我們沒有大哥哥，我們有媽媽！」原來白子奕是他們的「媽媽」，到底為什麼是媽媽？媽媽白子奕就說：「就可以平時操心的事會比較多一些吧，就像我們有住宿舍嘛，然後我也會就是會照顧他們生活上的一些，就是操心的事情挺多。就是我能幫助大家的地方，我就盡我所能的去幫助大家。」白子奕在團體中就像媽媽般存在，因為媽媽都是照顧孩子們的日常生活居多，所以這就是他是媽媽而不是爸爸的原因。

Loong9入面竟然有位「媽媽」？(葉志明 攝)

白子奕平時操心的事會比較多。(葉志明 攝)

白子奕更即場表現平常怎樣當媽媽，奧利說：「他自己就說，兒子們！」白子奕把咪遞給他後，就扶正他的頭說「好，兒子。乖，兒子。」奧利就乖乖的定了下來，旁邊10子都看到大笑，可以見到「媽媽」對他們還是有管治力的。

白子奕更即場表現平常怎樣當媽媽。(葉志明 攝)

點撃睇下Loong9到底有咩人：

奧利（第一名）。(葉志明 攝)

李權哲（第二名）。(葉志明 攝)

冼靖峰（第三名）。(葉志明 攝)

江信熹（第四名）。(葉志明 攝)

梁詩煜（第五名）。(葉志明 攝)

白子奕（第六名）。(葉志明 攝)

文佐匡（第七名）。(葉志明 攝)

黃奕斌（第八名）。(葉志明 攝)

陳梁（第九名）。(葉志明 攝)

張鎬濂（第十一名）。(葉志明 攝)

郭殿甲（第十二名）。(葉志明 攝)

陳鑫昊（第十五名）。(葉志明 攝)

Credit : とん吉 Tonkichi @ wwwtc