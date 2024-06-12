黑幫的我成了高中生｜鄭裕玲推介好劇　上周播出火速變人氣冠軍

「韓劇達人」Do姐（鄭裕玲）最近又有好推介！說的正是由尹燦榮、男團Golden Child成員奉宰鉉和李瑞鎮主演的奇幻喜劇《黑幫的我成了高中生》。

奇幻喜劇《黑幫的我成了高中生》由尹燦榮、男團Golden Child成員奉宰鉉和李瑞鎮主演。

韓劇《黑幫的我成了高中生》講述高中生宋理憲（尹燦榮飾）不堪校園暴力跳橋輕生，卻被黑社會大佬金德八（李瑞鎮飾）捨身拯救；德八雖然喪命，靈魂卻佔據了理憲的身體，他也因此了解到理憲的不幸，決定報復一眾加害者。這時崔世京（奉宰鉉飾）察覺到理憲的變化，更懷疑眼前的他並不是同一個人！隨著「新理憲」和世京關係升溫，理憲死前的秘密終於揭開：原來他曾向世京尋求幫助卻被惡言相向，此後世京一直耿耿於懷！德八專注學習，並在世京的幫助下成績突飛猛進，他希望理憲靈魂歸位時能夠以大學生的身份重新出發。

韓劇《黑幫的我成了高中生》講述高中生宋理憲（尹燦榮飾）不堪校園暴力跳橋輕生，卻被黑社會大佬金德八（李瑞鎮飾）捨身拯救。

根據韓國「OTT綜合搜尋及推薦平台」顯示，《黑幫的我成了高中生》在上周播出後即時佔據「實時人氣連續劇排行榜」冠軍，領先一眾劇集，可見尹燦榮和奉宰鉉的精彩演繹成功吸引觀眾，也讓網友期待兩人的Bromance繼續升溫！

根據韓國「OTT綜合搜尋及推薦平台」顯示，《黑幫的我成了高中生》在上周播出後即時佔據「實時人氣連續劇排行榜」冠軍。

《黑幫的我成了高中生》除了深受韓國觀眾愛戴，本地薑「星級劇迷」Do姐亦跟上這股「黑幫風潮」，早前在其主持的人氣電台節目《口水多過浪花》大讚好睇，吸引不少香港觀眾紛紛留言接示：「 Do姐識貨，噚晚睇咗兩集，好好睇啊！」、「李瑞鎮個look都好正！」、「開劇時不抱希望，看完兩集後焦急等更新，慘了！」、「主角做兩個唔同嘅性格反差好大，做得唔錯。」