最強新人琳誼北京首個唱勁成功　同歌迷袒露心扉出道前原係......

最強新人琳誼（Ring）《在某個角落努力的你》個人專場演唱會日前在北京順利舉行。在這個火熱的夏天，專程趕來聽琳誼唱歌的歌迷就如同北京的天氣一樣熱情似火，演出現場高潮迭起，氣氛熱烈，也讓首次在北京開個唱的琳誼十分感動。整場演唱會，琳誼演唱了《蚵仔面線》、《讓自己成為自己》、《Beautiful Day》、《人間煙火》、《孤島》和《魚》等多首經典曲目，動聽的歌聲在一片螢光棒的海洋中格外動人。此外，演唱會全場她都與歌迷們從頭嗨到尾，與粉絲們玩遊戲、點歌、大合照互動多多，更有歌手魏嘉瑩登台助力，二人互動也引得粉絲尖叫聲不斷。

最強新人琳誼（Ring）《在某個角落努力的你》個人專場演唱會日前在北京順利舉行。

首次在北京開個唱，琳誼誠意滿滿。開場便以一首改編版的《哈囉北京》嗨翻全場，並特意為北京專場的歌迷們準備了唱跳。而後，琳誼準備了多首自己的好聽曲目，冒著粉紅泡泡的《InstaGirl 讓自己成為自己》洋溢著琳誼活潑、青春的氣息；《想和你去吹海邊的風》琳誼一邊演唱一邊吹奏卡祖笛，輕鬆浪漫的氣氛讓現場歌迷彷彿置身在大海邊，帶來全新驚喜。除了唱跳，琳誼亦帶來她的經典吉他彈唱曲風，在現場自彈自唱動情演繹了《魚》《在眼淚流光之前別叫醒我》等曲目，尤其是演唱會同名主題曲《在某個角落努力的你》，娓娓道來的歌詞和如小溪流水般的旋律為熱烈的現場帶來一股股清涼，沁人心脾，十分治癒，讓人看到陽光開朗外表下，琳誼的內心世界亦豐富多彩、十分感性。在唱《孤島》前，琳誼也與北京的歌迷袒露心扉，分享這首歌背後的故事：「出道前我是駐場歌手，在餐廳大部分人只是為了吃飯，很少有人會特意來聽歌，即便這樣我還是很喜歡唱歌。有一次走進餐廳，一個客人都沒有。但老闆還是好心讓我唱下去，後來我便寫成《孤島》。」雖然是首次在北京開個唱，但歌迷們的熱情讓琳誼十分感動，「第一次來北京開個唱還在擔心會不會很少人來，今天很開心看到這麼多人。希望下次再來北京的時間不會太久。我會繼續寫好聽的歌給大家聽。」

琳誼開場便以一首改編版的《哈囉北京》嗨翻全場，並特意為北京專場的歌迷們準備了唱跳。

此外，琳誼還演唱了《拜託別旋轉我》、《那年盛夏》、《我只想醉倒在春暖花開的地方》、《長大了以後》等多首動聽歌曲。整場演唱會高潮不斷，琳誼也頻頻與歌迷互動，甚至要說出自己優點才可以點歌，歌迷們也超級熱情回應，「人美聲甜」「跳舞好棒」……，更有粉絲驚喜送上花束和橫幅，連環誇贊和鼓勵讓琳誼動力十足，演唱了《披星戴月的想你》及《瘋狂世界》向前輩致敬，不斷掀起全場高潮。值得一提的是，和琳誼同為「BOOM！怪物星人」組合的隊友魏嘉瑩也登台帶來驚喜，二人在台上鬥嘴互動，鬼馬十足，超多歡樂，並貼心的為單身的人演唱了《748情人節》。而在演唱會結尾，一曲《蚵仔面線》再度掀起全場合唱。這首歌讓琳誼榮獲57屆金鐘獎主題歌曲獎，可以說對琳誼意義非凡。台上的琳誼背著吉他，彷彿回到最初的舞台，台下的歌迷傾情助力，彼此成就雙向奔赴。