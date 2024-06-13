香港小B選舉｜谷德昭得知泳裝問答「著著地」：即係搞到啲細路？

由谷德昭、沈殷怡（Shirley）和曾贊學（阿神）擔任主持的ViuTV全新節目《香港小B選舉》，展開一個別開生面的「兒童選美會」。以「德智體群美」為主題進行連場比試，考驗小童的潛能！原來谷德昭剛接到工作邀請時都打個突：「泳裝問答？咁即係搞到啲細路？」



由谷德昭、沈殷怡（Shirley）和曾贊學（阿神）主持ViuTV別開生面的「兒童選美會」《香港小B選舉》，以「德智體群美」為主題進行連場比試，考驗小童的潛能！

由谷德昭、沈殷怡（Shirley）和曾贊學（阿神）主持ViuTV別開生面的「兒童選美會」《香港小B選舉》，以「德智體群美」為主題進行連場比試，考驗小童的潛能！

節目中小B們的妙問妙答令大人回心微笑，谷德昭坦言十分佩服香港的父母：「係一個充滿競爭同好多比較嘅社會下，去養育小朋友係一件好勇敢嘅事嚟。為咗俾小朋友喺起跑線上有個好啲嘅位置，俾佢地學習好多嘢。都戥佢地辛苦，好多嘢做。新一仲忙過MIRROR，不過佢係屬於享受咁樣生活嘅小朋友。」

鄧善瑜（小善）表演跳舞

霍曉澄（Monna）表演魔術

溫善晴（Eunice）表演跳舞

葉卓嵐（卓嵐）表演彈鋼琴

薛然熹（熹熹）表演跳姜濤的《Master Class》

加藤新一（新一）表演唱歌

谷德昭在社交網分享接主持棒的趣事：「ViuTV打嚟搵我，問我有冇興趣主持一個小B選舉節目，頭幾集會係一個選美比賽……我聽完吓一聲？即刻著著哋，「咁使唔使泳裝問答？」「要㗎！」「吓！咁即係搞到啲細路？」「唔使扯火住，我慢慢講你聽…」於是個樣個個鬼咁有Heart的節目組將佢哋嘅創作理念詳細地講俾我聽：選美比賽只係熱身，藉此同小朋友玩熟，拍攝時我經常掛在口邊的一句話是：「小朋友與家長都要玩得開心，將來有一段快樂的回憶，如果播出時觀眾都鐘意，咁就贏贏贏贏，恭喜發財！」」

谷德昭笑言小B 加藤新一仲忙過MIRROR

谷德昭爆料一開始知道小B要泳裝問答即刻「著著地」

谷德昭沈殷怡（Shirley）主持《香港小B選舉》