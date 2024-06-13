玫瑰的故事 |劉亦菲再創高人氣　北京被偶遇休閒私服價錢驚人

「神仙姐姐」劉亦菲近年推出多部電視劇集都叫好叫座，近日再推出新劇《玫瑰的故事》大受歡迎，屢屢成為微博熱搜。人氣高企不下的她，自然一舉一動都備受關注，近日她就在北京被網民偶遇，以一身休閒Look打扮逛街，沒想到這一身裝扮竟逾6萬人民幣，同時其五官狀態被批評圓潤不少，遭質疑疑被有心人P圖惡整，引起大家議論紛紛。

《玫瑰的故事》大受歡迎 。（《玫瑰的故事》微博圖片）

《玫瑰的故事》集結了多位好戲之人參演，包括佟大為、林更新、霍建華、萬茜等，劉亦菲在劇中與四位男主角各有精彩故事，從戀愛歷經結婚生女到離婚再到戀愛，經歷人生不同階段，故事相當有起承轉合，亦特別考驗好她的演技。

劇集一播出已佔據各大排行榜第一名位置，收視節節上升，就連曾與她有過合作的黃曉明在接受媒體訪問時，亦表明有追看劇集，而且是一看再看，對劇情已瞭如指掌，更自爆曾質問劉亦菲為什麼不推薦他出演該劇集，即使客串幾分鐘亦可，由此可見該劇集是多麼的受歡迎。

收視話題度都非常高。（微博圖片）

黃曉明亦有追看。（黃曉明微博圖片）

而作為焦點人物，劉亦菲的一舉一動都備受關注，近日她就在北京被網民偶遇，在零修圖的情況下，其真實模樣盡現人前。可見她打扮休閒，身穿灰色T-Shirt，搭配寬版牛仔褲，露出小蠻腰，腳踏包腳鞋，戴着帽子以及墨鏡，看上去整個狀態不俗。而看上去她這一身裝扮好像平平無奇，實際價錢都相當驚嚇，上身灰色T-Shirt是法國名牌價值逾6000人民幣，牛仔褲是全球設計師集合空間的品牌價值1089人民幣，包腳鞋是法國名牌價值逾9000人民幣，而最貴的則是她手拿的法國名牌包包，價值逾5萬人民幣，整體打扮搭配逾6萬人民幣。

劉亦菲在北京被偶遇。（微博圖片）

劉亦菲疑被人P圖惡整 。（《玫瑰的故事》微博圖片﹑微博圖片）

除了私服品味受到關注外，另有網民發現劉亦菲的五官似乎圓潤不少，臉部下顎線線條明顯消失，看似與脖子連在一線，整張臉顯得有放大的感覺，乍看去沒有了從前的尖削感。但有細心網民發現，懷疑劉亦菲是被有心人P圖惡整，指出耳朵、鼻子、頸部有P圖痕跡，令人相當無語。