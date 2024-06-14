Mayanne小喇叭｜《東張》面試問題大公開　女神親回被指賣弄性感

由麥美恩（Mayanne）主持的清談節目《Mayanne小喇叭》乘勢追擊加推「加長版」篇章第二擊，並於明晚（15日）8點翡翠台播映。本集邀請到《東張西望》六位女神吳幸美、李旻芳、何沛珈、梁敏巧（Maggie）、陳懿德（德德）及黎寬怡（貓仔），分享採訪辛酸史，及工作期間遇過的奇聞逸事，內容笑中有淚。

Mayanne、曾展望。

今集嘉實係《東張西望》六位女神，包括梁敏巧（Maggie）、何沛珈、吳幸美。

黎寬怡（貓仔）、陳懿德（德德）及李旻芳。

貓仔撞樣吳幸美竟是成為《東張》一份子的原因？！

節目中，六位「東張女神」輪流講出自己勝任《東張》主持崗位的重要元素，李旻芳自覺勇字行頭，甚麼都肯做。Maggie和德德入行前則同樣做過記者及小編；貓仔笑言可能樣貌與元祖級「東張女神」吳幸美相似，不時被認錯為對方。何沛珈更激罕公開面試時監製其中一條問題：「佢問我驚唔驚曱甴、老鼠，我話連屍體都唔驚。」自認夠貼地、在街坊心目中似女兒般親切的吳幸美，對於當年做「測試專員」試飲「斷片酒」成代表作，幸美坦言曾擔心被指扮醉，並澄清當時真的喝醉：「條片係想嘗試話畀大家聽，女仔飲咗酒有機會有危險，後尾條片畀政府買咗嚟做宣傳教材。」

吳幸美自認夠貼地，曾被街坊指像女兒一樣親切。

何沛珈唔單止唔驚曱甴、老鼠，就連屍體都冇有怕！

談到《東張》主持不時要深入「鼠」穴及曱甴屋採訪，貓仔和Maggie曾體驗過老鼠和曱甴發出的360度「環迴立體」聲效，而且已懂得分辨垃圾、曱甴屎甚至死老鼠的氣味；她們又指追訪期間不時遇上驚險事，旻芳透露有次到圍村拍攝，攝影師遭惡人叉頸兼粗言穢語問候，對方更向她作出恐嚇，旻芳坦言當時覺得生命受到威脅：「第一次拍嘢拍到腳軟！但當時做緊嘢已入咗working mode，就算佢哋咁樣對我哋都繼續。」貓仔則憶起到元朗大橋街市採訪「蛋蛋姐」經驗，當時有指「蛋蛋姐」曾擸刀刺大伯，而且檔口總插著一把菜刀，故採訪帶有一定危險性，貓仔說：「當時要確保電視框入面見到我同佢，又唔可以畀佢拮到，睇住有咩動靜要即刻彈走！」

Maggie同德德入行前做過記者及小編。

何沛珈非常大膽。

貓仔成日被認錯做吳幸美。

貓仔笑言呢個係可以加入《東張》嘅原因。

多次在屯門採訪至報警收場的Maggie，笑指在該區警署「File成呎厚」，她透露採訪大媽聚集公園賣唱時，不但遭疑似忠粉叔叔爆粗恐嚇，對方更動手推跌攝影師，並在攝影師身上抓出多道血痕：「我哋唔會主動報警，除非人生受到傷害，或有人犯法，通常係當事人報警話我哋騷擾佢，所以要記低資料。」旻芳透露母親常為其工作感到擔憂，說到此處更不禁淚水盈眶哽咽道：「每次節目出街後都會問我有冇事，聽到媽咪咁講…我哋做嘢雖然係好辛苦，但幫到人覺得好值得。」

幸美當年試飲「斷片酒」嘅片段，被政府買咗嚟做宣傳教材。

李旻芳勇字行頭，咩都肯做！

李旻芳見證同行攝影師被叉頸。

李旻芳坦言當時感到生命受威脅！

除了投訴和驚險case，《東張》亦會為有需要人士作出器官捐贈呼籲，並曾促成好事。幸美曾採訪一名20多歲女子，因心臟有事一直等待移植機會，其痴情男友一直堅持在旁守護，並希望手術成功後與她結婚，幸美憶述：「節目出街後真係有人捐心，亦冇排斥，佢哋最後結咗婚、組織咗好好嘅家庭，好感動，我哋《東張》幫到人。」做過護士的何沛珈，坦言入行後曾感到迷失，惟加入《東張》後找回初心：「透過每一次嘅case、訪問搵番初心，原來做artiste可以透過另一份工作去幫到人，搵番個意義出嚟。」

「東張女神」有dress code？被指賣弄性感主持點睇？

「東張女神」正義感夠煞食之餘，她們的貼身、小背心造型亦經常備受網民關注，錄影當日Maggie一如以往穿開窿上衣亮相，德德吊帶裙亦十分吸睛，令Mayanne不禁問到「東張女神」是否有dress code！想知道一眾「女神」點答，且對被外界認為賣弄性感有何看法？密切留意明晚節目。